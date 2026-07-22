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Jelena A. (39), na koju je juče u popodnevnim satima naleteo automobil na Vračaru dok je bila u šetnji sa šestogodišnjom ćerkom, nalazi se u teškom stanju u Urgentnom centru gde joj se lekari bore za oporavak.

Do teške saobraćajne nesreće došlo je oko 16.35 časova, na samom uglu ulica Vojvode Dragomira i Sazonove.

Prema nezvaničnim saznanjima, na majku i dete naletelo je putničko motorno vozilo marke "audi A3", beogradskih registarskih oznaka, za čijim volanom se nalazio mladić L.N. (21).

Od siline udarca, žena je zadobila izuzetno teške telesne povrede obe noge. Ekipa Hitne pomoći ju je u teškom stanju hitno transportovala u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i zbrinjavanje.

Njena šestogodišnja ćerka J. A. (6) srećom je izbegla tragičan ishod, ali je u udesu zadobila povrede u vidu podliva i nagnječenja po nogama.

Uviđaj je trajao nekoliko sati, a obavešten je i tužilac. Saobraćaj na ovoj prometnoj raskrsnici bio je u potpunom prekidu tokom trajanja uviđaja.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve tačne okolnosti i brzinu kojom se mladi vozač kretao u trenutku kada je naleteo na pešake.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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