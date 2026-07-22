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Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Čačku u mestu Ručići došlo je do teže saobraćajne nezgode.

- Zbog saobraćajne nezgode zatvorene su preticajna i zaustavna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom saobraćajnom trakom, potvrđeno je za RINU u Putevima Srbije.

Oni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

- Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja, dodaju u Putevima Srbije.

Kurir.rs

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