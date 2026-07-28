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Rat kriminalnih klanova na prostoru Crne Gore i regiona godinama ne jenjava, a poslednji slučaj ponovo je otvorio pitanje koliko su široke mreže ljudi koji učestvuju u pripremi najtežih krivičnih dela.

U Crnoj Gori uhapšena je Almira Vukadinović koja se, prema navodima istrage, dovodi u vezu sa škaljarskim klanom i planiranjem likvidacije Veljka Belivuka. Iako nije reč o osobi koja se pominje kao neposredni izvršilac, upravo ovakvi slučajevi pokazuju koliku ulogu igraju posrednici koji obezbeđuju informacije, kontakte i logistiku.

Ko je zapravo Almira Vukadinović koja je uhapšena u Crnoj Gori, za emisiju "Redakcija", govorio je dr Ivan Pekić, doktor nauke bezbednosti.

- To je supruga jednog od članova organizovane kriminalne grupe, čoveka koji je, prema evidencijama službi bezbednosti Crne Gore, veoma opasan kada je reč o organizovanom kriminalu.

Ono što je važno istaći jeste da su Škaljarski i Kavački klan, koji potiču iz dva mala i mirna mesta u Crnoj Gori, odavno poprimili transnacionalni karakter. U poslednje vreme bilo je informacija i o pretnjama gradonačelniku Dubrovnika, koje se povezuju sa ovim kriminalnim grupama - rekao je Pekić.

Ivan Pekić, doktor nauka iz oblasti bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Kriminalne mreže prelaze granice

Istakao je važnost jačanja regionalne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala koji deluje preko više država.

- Smatram da službe bezbednosti Crne Gore moraju još kontinuiranije i opsežnije da rade na suzbijanju aktivnosti Škaljarskog i Kavačkog klana. Ne mogu reći da u prethodnom periodu nisu radili, ali je izuzetno važno unaprediti obaveštajno-bezbednosnu saradnju, posebno sa Srbijom, jer znamo da članovi ovih grupa često pokušavaju da pronađu utočište ili bekstvo upravo u regionu.

Podsetiću i na slučaj Vuka Vulevića, koji se potražuje zbog teških krivičnih dela i međunarodnog kriminala, a koji je uhapšen u Srbiji, u Beogradu - kaže on.

Mediji su pisali da je postojala mogućnost likvidacije Veljka Belivuka. Navodilo se da je za ubistvo njega i Marka Miljkovića bila određena novčana nagrada, a posebnu pažnju privukla je izjava Janka Vukadinovića, koji je tokom kontrole optužnice tvrdio da je pokušaj ubistva bio zajednički scenario bezbednosnih službi i Kavačkog klana, na pitanje šta nam to govori, Pekić je odgovorio:

- Podsetiću da pokušaj likvidacije Marka Miljkovića i Veljka Belivuka nije uspeo upravo zahvaljujući zajedničkoj akciji službi bezbednosti Srbije i Crne Gore. Srpske bezbednosne službe su crnogorskim kolegama dostavile informacije da bi se oni mogli nalaziti na aerodromu u Tivtu, nakon čega su praćeni i na kraju je pokušaj ubistva osujećen, a osobe koje su bile povezane sa planiranjem likvidacije uhapšene.

To pokazuje koliko je važna međunarodna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala. Saradnja ANB-a, BIA-e, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore jedini je način da se kriminalnim grupama pošalje jasna poruka da će svaki pokušaj organizovanja atentata u regionu biti sprečen.

Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Nenad Kostić

- Činjenica je da kriminalni klanovi i dalje postoje i funkcionišu preko više država Balkana. Osim međunarodne saradnje, to zahteva i duboke reforme pravosudnih i bezbednosnih institucija. Pre svega, treba imati u vidu da prema SOCTA dokumentu, odnosno dokumentu Vlade Crne Gore, u toj zemlji, pored Škaljarskog i Kavačkog klana, postoji još devet registrovanih organizovanih kriminalnih grupa. To znači da je evidentirano ukupno 11 aktivnih kriminalnih grupa - naveo je Pekić.

Veting kao ključ za čišćenje institucija

Pekić je ocenio da su duboke reforme pravosuđa i bezbednosnog sektora neophodne u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

- Da, potreban je veting u pravosuđu. Ključne su prvostepene, ali i pravosnažne presude, a tek smo u poslednjih nekoliko meseci, odnosno godinu dana, počeli da dobijamo rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije. Reforme u sektoru bezbednosti jesu započete, ali smatram da nisu krenule na pravi način. Najpre je trebalo doneti zakon o vetingu, a zatim kroz podzakonske akte urediti način provere i rešavanja problema unutar institucija - istakao je.

Na kraju upozorio je na potrebu za rigoroznijim proverama unutar institucija kako bi se sprečila povezanost pojedinaca sa kriminalnim strukturama.

- Moramo imati u vidu i da su u pojedinim slučajevima postojali policijski službenici povezani sa kriminalnim strukturama. Bilo je primera ljudi koji nisu mogli da opravdaju imovinu koju poseduju u odnosu na svoja primanja.

Zbog toga smatram da moraju postojati strože kontrole i ozbiljnije mere prema svim službenicima koji ne mogu da objasne svoj životni stil i imovinu. Na taj način bi se poslala jasna poruka da u državnim organima nema mesta za one koji rade u interesu kriminalnih grupa - za emisiju "Redakcija", zaključio je Pekić.

02:59 "ŽENE KLANOVA SU KLJUČNA LOGISTIKA": Stručnjak o detaljima hapšenja Almire Vukadinović - Otkriveno kako je pala u ruke policije: "Niko nije nedodirljiv" Izvor: Kurir televizija

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