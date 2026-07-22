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Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici u ponedeljak, 28. jula, biće održano novo ročište u postupku protiv ginekologa M. M. (46) iz Rume, optuženog za više krivičnih dela u vezi sa slučajevima akušerskog nasilja sa tragičnim ishodom. Reč je o jednom od najpraćenijih sudskih procesa u Srbiji iz oblasti medicinske odgovornosti, koji od samog početka izaziva veliko interesovanje javnosti.

Optuženi ginekolog sa advokatom Foto: Kurir/D.Š.

Najveća novina u nastavku postupka jeste činjenica da će se suđenje voditi pred novim postupajućim sudijom, Biljanom Đuričić. Zbog promene sudije očekuje se da će glavni pretres morati da počne iz početka, kako bi novi sudija neposredno saslušao svedoke i izvršio uvid u sve do sada izvedene dokaze i medicinsku dokumentaciju.

Meseci saslušanja lekara, babica i medicinskog osoblja

Tokom dosadašnjeg postupka pred sudom su saslušani brojni ginekolozi, akušeri, anesteziolozi, babice, medicinske sestre i drugo osoblje koje je učestvovalo u porođajima. Pojedina ročišta trajala su satima, a pojedini svedoci odgovarali su na pitanja tužilaštva i odbrane i po više od dva sata. Na jednom od ročišta saslušano je čak šest svedoka, zbog čega je suđenje trajalo znatno duže od uobičajenog radnog vremena suda.

1/5 Vidi galeriju Marica Mihajlović ostala je bez ćerkice Foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva, Privatna Arhiva, screenshot Youtube

U dosadašnjem toku postupka sud se bavio okolnostima porođaja Marice Mihajlović, a zatim i slučajem Jelene Ivković, čije su bebe preminule nakon porođaja. Na pojedinim ročištima saslušavani su lekari koji su tvrdili da su porođaji tekli u skladu sa medicinskim pravilima, dok punomoćnici oštećenih insistiraju da postoje ozbiljni propusti koji su doveli do tragičnih posledica.

Prvi ovakav postupak u Srbiji

Optužnica tereti ginekologa za teško delo protiv zdravlja ljudi, nesavesno pružanje lekarske pomoći, kao i za zlostavljanje i mučenje. Predmet se smatra jednim od prvih u Srbiji u kojem se pred sudom razmatra krivična odgovornost za navodno akušersko nasilje sa smrtnim ishodom novorođenčadi.

Marica Mihajlović i Jelena Ivković Foto: Dijana Šćekić

Slučaj je dospeo u žižu javnosti početkom 2024. godine nakon što je Marica Mihajlović javno iznela optužbe na račun lekara, tvrdeći da je tokom porođaja bila izložena nasilju i nehumanom postupanju, nakon čega je njena beba preminula. Kasnije je istraga proširena i na slučaj Jelene Ivković, čije je novorođenče takođe preminulo nakon porođaja.

Promena sudije produžava postupak

Zbog promene postupajućeg sudije očekuje se da će značajan deo dokaznog postupka biti ponovljen. To podrazumeva ponovno saslušanje svedoka i izvođenje već izvedenih dokaza, kako bi novi sudija mogao neposredno da oceni iskaze svih učesnika u postupku.

Porodice oštećenih od početka procesa ističu da očekuju da se kroz sudski postupak utvrdi puna odgovornost za ono što se dogodilo, dok odbrana negira navode optužnice.