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Drama koja se u utorak popodne odigrala u beogradskom naselju Voždovac potresla je stanare Bačvanske ulice, kada je šetnja jednog šesnaestogodišnjaka prerasla u pravu noćnu moru.

Sve se odigralo u samo nekoliko sekundi, oko 18 časova, a povređeni tinejdžer A. V. (16) sam je uspeo da pozove policiju i prijavi zverski napad.

Zaustavili taksi, pa napravili sačekušu

Prema nezvaničnim saznanjima, napad se odigrao munjevito. Pored dečaka se zaustavilo taksi vozilo marke "Reno megan" bele boje, iz kog su momentalno istrčala trojica muškaraca. Napadači su na sebi imali obeležja FK Partizan, dok je pretučeni mladić u tom trenutku nosio majicu rivalskog kluba - Crvene zvezde.

- Skidaj majicu! - huligani su najpre prilazili dečaku uz pretnje, zahtevajući da odmah skine klupska obeležja. Kada je situacija eskalirala, usledio je fizički obračun u kom šesnaestogodišnjak nije imao nikakve šanse.

Napadači su počeli besomučno da ga udaraju rukama i nogama po glavi i telu, nakon čega su se uskočili natrag u taksi i pobegli u nepoznatom pravcu.

Hitna pomoć ga prevezla u Urgentni centar

Policijska patrola koja je ubrzo stigla na mesto napada zatekla je dečaka u teškom stanju, sa vidnim povredama po glavi i telu.

Ekipa Hitne pomoći ga je odmah transportovala u Urgentni centar .

Policija je pokrenula opsežnu potragu za napadačima i belim taksi vozilom beogradskih tablica kako bi se rasvetlile sve okolnosti ovog brutalnog incidenta.