Policija ga zaustavila, određeno mu je zadržavanje, a protiv njega će biti podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju.
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ČOVEK VOZIO BICIKL SA PREKO 4 PROMILA! Policija zaustavila muškarca u Novom Bečeju, sledi mu prijava za nasilničku vožnju
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, Policijske stanice u Novom Bečeju, zaustavili su tridesetosmogodišnjeg vozača bicikla koji je vozio sa 4,13 promila alkohola u organizmu.
Biciklisti je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju, saopštila je policija u Zrenjaninu.
Iz policije su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da ne voze pod dejstvom alkohola i da striktno poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju sebe i druge učesnike u saobraćaju.
Kurir.rs/Dnevnik.rs
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