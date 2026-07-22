Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu , Policijske stanice u Novom Bečeju , zaustavili su tridesetosmogodišnjeg vozača bicikla koji je vozio sa 4,13 promila alkohola u organizmu.

Biciklisti je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju, saopštila je policija u Zrenjaninu.

Iz policije su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da ne voze pod dejstvom alkohola i da striktno poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju sebe i druge učesnike u saobraćaju.