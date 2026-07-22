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Italijanska pollicija u luci Savona otkrila je i zaplenila više od 770 kilograma kokana vrednog oko 250 miliona evra, sa oznakom srpske zastave na paketima! Kako je saopšteno iz italijanske policije, reč je o jednoj od najvećih zaplena droge poslednjih godina. Tovar kokaina, kako navode, pronađen je skriven u hladnjači sa bananama i stigao je iz Ekvadora.

- Ukupno 650 paketa bilo je skriveno među voćem, odnosno među desetinama kutija banana. Ova količina droge, kriminalnoj grupi koja je finansirala i organizovala šverc omogućila bi profit od oko 250 miliona evra - naveli su oni.

Istražitelji su potvrdili i da je prema prvim rezultatima veštačenja, reč o čistom kokainu. Za sada nisu saopštili da li je i ko eventualno uhapšen.

1/8 Vidi galeriju U Italijanskoj luci zaplenjeno 770 kilogrma kokaina sa logoom zastave Srbije Foto: Printscreen/rainews.it

- Ono što je ovog puta iznenadilo istražitelje nije bila samo ogromna količina belog braha skrivenog u voću, već i jasno vidljiv detalj, odnosno žig utisnut na paketima najčistijeg kokaina, zastava sa grbom Srbije. Iako državna zastava na pošiljci droge odmah upućuje da je Srbija trebalo da bude krajnja destinacija, u stvarnosti je priča mnogo složenija. U velikim međunarodnim operacijama trgovine drogom, narko bosovi nikada ne koriste nasumične etikete. Oznaka luksuznih marki automobila, dizajnerski logotipovi, životinje ili imena fudbalera i istorijskih ličnosti zapravo su tajni "barkod" - objašnjavaju italijanski mediji.

Oni navode da Interpol ima ogromnu bazu fotografija ovih logotipova, koji služe za upoređivanje informacija koje stižu sa svih strana sveta.

- U konkretnom slučaju, srpska zastava je ključni trag koji istražitelji već prate kako bi utvrdili ko je platio i organizovao slanje pošiljke iz Ekvadora u Evropu. Istovremeno, ova oznaka može da pomogne da se identifikuju i proizvođači i prodavci - navode njihovi izvori i ne isključuju spekulacije da iza šverca ovog tovara kokaina stoji takozvani balkanski kartel.

01:03 U italiji zaplenjeno 770 kg kokaina Izvor: Printscreen/rainews.it

Podsetimo, u operacijama zaplene kokaina čiji se šverc vezivao za klanove sa Balkana, droga je imala najrazličitije oznake, "drina", tesla", "luj viton", "ševrolet", "Krsitijano Ronaldo", ali i "ševrolet", "BMW", dok je na nekima pisalo "Hitler" i stajao simbol svastike. Na paketima kokaina do sada su viđane i oznake "Gavrilo Princip", "Mančester Junajted", likovi iz crtanih filmova, a svojevremeno je srpska policija zaplenila čak i drogu sa likom Miloša Obilića.

- Oznake na paketima kokaina služe uglavnom za raspoznavanje i obeležavanje droge, a mnogi od distributera nastoje da budu "kreativni" te se svaki kartel koristi posebnim logoima. Kokain se "brendira" kako bi se znalo i kakvog je kvaliteta droga, ali i da bi se znalo ko je pošiljalac, a ko primalac - kaže izvor Kurira.

Inače, italijanski mediji otkrili su da je poslednja zaplena vrednog tovara kokaina usledili nakon detaljne analize trgovačkog puta kojim se iz Južne Amerike brodovima prebaciju rashladni konterjneri natovareni tropskim voćem, koji su već godinama omiljena metoda transporta droge.