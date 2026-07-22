Teška saobraćajna nesreća dogodila se u naselju Klisa, vatrogasci su na licu mesta i pokušavaju da izvuku vozilo.
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STRAVIČNA NESREĆA U NOVOM SADU, PRONAĐENA TRI TELA! Automobil se prevrnuo i završio u vodi
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U naselju Klisa u Novom Sadu došlo je do teške saobraćajne nesreće. Prema nepotvrđenim informacijama, troje ljudi je stradalo.
Kako se nezvanično saznaje, u Ulici Majke Jugovića u Novom Sadu se vozilo prevrnulo i završilo u vodi.
Vatrogasci su na licu mesta i pokušavaju da izvuku vozilo. Prema nezvaničnim informacijama, tri tela su pronađena u autu.
Kurir.rs/Blic
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