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U naselju Klisa u Novom Sadu došlo je do teške saobraćajne nesreće. Prema nepotvrđenim informacijama, troje ljudi je stradalo.

Kako se nezvanično saznaje, u Ulici Majke Jugovića u Novom Sadu se vozilo prevrnulo i završilo u vodi.

Vatrogasci su na licu mesta i pokušavaju da izvuku vozilo. Prema nezvaničnim informacijama, tri tela su pronađena u autu.

Kurir.rs/Blic

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