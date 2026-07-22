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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su S. D. (20) i A. P. (26) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom i prevara u pokušaju, saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

Drumski razbojnici onesposobili auto na parkingu, pa vozaču nudili pomoć
Automobil nemačkog državljanina Foto: PU Smederevo

- Oni se sumnjiče da su juče, na parkingu benzinske stanice u Mihajlovcu, na auto-putu Beograd-Niš, onesposobili parkiranu "mazdu" nemačkih registarskih oznaka, tako što je S. D. isključio konektor senzora radilice motora. Takođe, sumnja se da su vozaču koji je nemački državljanin i koji nije mogao da startuje motor, prišli i nudili usluge šlepanja i popravke vozila, na šta nije pristao, već je pozvao policiju - navodi se u saopštenju.

Patrola policije je, kako se dodaje u saopštenju, brzom intervencijom na parkingu zatekla osumnjičene, a pregledom automobila kojim su se dovezli, nađene su bugarske registarske oznake, koje ne pripadaju tom vozilu, kao i elektronske naprave, koje će biti poslate na veštačenje, a za koje se sumnja da služe za daljinsko blokiranje elektronike vozila.

Delovi automobila "mercedes"
Foto: PU Smederevo

- Automobil nemačkog državljanina prevezen je do garaže Policijske uprave u Smederevu, gde je, nakon izvršenog uviđaja, auto-mehaničar Policijske uprave vozilo osposobio, nakon čega je vozač nastavio put - saopšteno je iz smederevske policije.

Osumnjičenima je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

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