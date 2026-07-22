PRVE SLIKE SA MESTA NESREĆE U NOVOM SADU: Tri tela pronađena u prevrnutom automobilu u kanalu, spasioci izvukli vozilo iz vode (FOTO)
Danas prepodne u naselju Klisa u Novom Sadu dogodila se teška tragedija kada je u kanalu za odvod u Ulici majke Jugovića pronađen automobil prevrnut na krov, u kojem su pronađena tri tela.
Prema prvim informacijama sa lica mesta, građani su jutros oko 9.15 časova prijavili da se u vodi nalazi vozilo prevrnuto na krov i da nije poznato da li se neko nalazi u automobilu. Spasioci su potom izašli na teren i vratili vozilo na točkove.
Kako se vidi na fotografiji koju je objavio portal NSuživo, vatrogasci su automobil zatekli u vodi i uz pomoć radne mašine izvukli vozilo nazad na kolovoz.
U akciji izvlačenja učestvuju pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, policija, Hitna pomoć i pogrebna služba, a za izvlačenje automobila angažovan je i traktor.
Automobil se nalazio u kanalu sa vodom pored puta u Ulici majke Jugovića u delu naselja Veliki Rit. Okolnosti nesreće i identitet stradalih za sada nisu poznati, a istraga će utvrditi kako je došlo do tragedije.
Kurir.rs