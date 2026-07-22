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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu protiv okrivljenog Aleksandra Mijajlovića, kao organizatora, okrivljenog Ivana Dragnića, kao saorganizatora, kao i protiv okrivljenih Nebojše Spasojevića, Rada Spasojevića, Uroša Mladenovskog i Roberta Živkovića, kao pripadnika organizovane kriminalne grupe.

- Optužnicom im se stavlja na teret da su, od neutvrđenog dana tokom 2025. godine do 29. januara 2026. godine, na teritoriji Republike Srbije i Republike Severne Makedonije delovali kao organizovana kriminalna grupa osnovana radi vršenja krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga sa ciljem sticanja neposredne finansijske i druge imovinske koristi - saopšteno je iz tužilaštva.

Iz prikupljenih dokaza tokom predistražnog i istražnog postupka, kako se navodi, proizlazi da su organizatori kriminalne grupe osmislili način njenog funkcionisanja, uspostavili strukturu grupe, unapred podelili uloge među pripadnicima i obezbedili finansijska sredstva za realizaciju kriminalnog plana.

Hapšenje u Konjuhu Foto: MUP Srbije Društvene mreže

- Kao prividno legalan poslovni subjekt korišćeno je privredno društvo Alfapharm Group d.o.o. iz Skoplja, koje je posedovalo dozvole nadležnih organa Republike Severne Makedonije za uzgoj medicinskog kanabisa i proizvodnju ekstrakata kanabisa u medicinske svrhe, a koje je, prema navodima optužnice, zloupotrebljeno radi prikrivanja organizovanja nabavke, skladištenja, prepakivanja i transporta velikih količina opojne droge marihuane. Prema prikupljenim dokazima, tokom novembra 2025. godine organizovana je nabavka ukupno 8.832 kilograma suvog cveta kanabisa od dobavljača CBD Med Plant d.o.o. Strumica, nakon čega je droga uskladištena u prostorijama privrednog društva Alfapharm Group d.o.o., gde je vršeno njeno merenje, prepakivanje i priprema za dalji transport. Radi prikrivanja kriminalnih aktivnosti korišćena je dokumentacija koja se odnosila na izvoz tekstilne robe, čime je prikrivan stvarni sadržaj pošiljki prilikom međunarodnog transporta - navodi se u saopštenju JTOK.

Optužnicom se okrivljenima, kako se dodaje, stavlja na teret da je gotovo pet tona od ukupno nabavljene količine opojne droge prepakivano u objektima privrednog društva Alfapharm Group d.o.o., nakon čega je opojna droga transportovana u Republiku Srbiju i skladištena u stambenim i poslovnim objektima koje su koristili okrivljeni Nebojša i Rade Spasojević u mestu Konjuh, gde je droga dalje prepakivana i pripremana za distribuciju krajnjim kupcima.

- Dalje se okrivljenom Robertu Živkoviću stavlja na teret da je, postupajući po nalozima organizatora, neposredno rukovodio aktivnostima koje su se odnosile na skladištenje, kontrolu pakovanja i organizaciju transporta opojne droge, kao i da je nadgledao njen istovar i skladištenje na teritoriji Republike Srbije, dok su okrivljeni Nebojša i Rade Spasojević obezbeđivali prihvat, skladištenje, prepakivanje i dalji transport opojne droge - navodi se iz tužilaštva i dodaje da je u "skladu sa planom delovanja organizovane kriminalne grupe, okrivljeni Uroš Mladenovski 24. januara ove godine iz magacinskih prostorija okrivljenih Spasojevića preuzeo oko 100 kilograma opojne droge marihuane i prevezao je na teritoriju Novog Beograda, gde je lišen slobode od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije".

Rade i Nebojša Spasojević Foto: Društvene Mreže

- Okrivljenom Nebojši Spasojeviću optužnicom se na teret stavlja i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pretresa stambenih i poslovnih prostorija koje je koristila porodica Spasojević pronađena je veća količina automatskog vatrenog oružja, municije, kao i ručni raketni bacač „zolja“ - dodaje se u saopštenju.

Okrivljeni Ivan Dragnić, Nebojša Spasojević, Rade Spasojević i Uroš Mladenovski nalaze se u pritvoru, a optužnicom je predloženo da im se pritvor produži.

Okrivljeni Robert Živković nalazi se u bekstvu i prema njemu je određen pritvor i naređeno raspisivanje poternice uključujući i međunarodnu.

Okrivljeni Aleksandar Mijailović je, kako se navodi, nakon određivanja pritvora i raspisivanja međunarodne poternice 1. jula 2026. godine uhapšen na teritoriji Austrije, o čemu su Ministarstvo pravde Republike Srbije i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal zvanično obavešteni i u toku je postupak odlučivanja po zamolnici Republike Srbije za njegovo izručenje.