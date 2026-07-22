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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Novom Sadu kada je automobil upao u kanal, nastradale su dve muške osobe i jedna ženska, potvrđeno je Kuriru.

- Danas prepodne u naselju Klisa u Novom Sadu dogodila se teška tragedija kada je u kanalu za odvod u Ulici majke Jugovića pronađen automobil prevrnut na krov, u kojem su pronađena tri tela. U pitanju su dva muškarca i jedna žena - rekao je izvor.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, građani su jutros oko 9.15 časova prijavili da se u vodi nalazi vozilo prevrnuto na krov i da nije poznato da li se neko nalazi u automobilu. Spasioci su potom izašli na teren i vratili vozilo na točkove.

U izvlačenju automobila iz kanala angažovan je i trakotor.

- Ekipa Hitne pomoći primila je poziv i po prvom prioritetu otišla na lice mesta. Nažalost, u vozilu su zatečene tri osobe koje nisu davale znake života - kaže izvor.