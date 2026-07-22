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Državljanin Finske T. M. A. (42) uhapšen je zbog sumnje da je na benzinskoj pumpi kod Ražnja natočio gorivo u automobil i otišao bez plaćanja, saopštio je MUP.

Policija je, nakon operativnog rada, identifikovala osumnjičenog i ubrzo ga uhapsila.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden tužiocu.

Kurir.rs/RTS

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