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Automobil marke "golf 4" koji je jutros pronađen prevrnut u kanalu s vodom u novosadskom naselju Klisa izvučen je i odvezen na veštačenje, a kako se može videti na fotografijama, automobil je smrskan.

Podsetimo, jutros oko 9.15 sati meštani su primetili automobil prevrnut u kanalu u Ulivi majke Jugović i obavestili su policiju. U kolima, na kojima su bile, prema rečima meštana, zrenjaninske tablice, bilo je troje ljudi, dva muškarca i jedna žena, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje njihovu smrt.

Automobil u kom je poginulo troje ljudi u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M.

- Auto je bio na krovu. Vatrogasci-spasioci koji su bili angažovani na izvlačenju, morali su prvo da ga vrate na točkove. Kada je to urađeno, izvučena su tri tela, a onda je automobil stavljen na šlep i odvezen na veštačenje. U izvlačenju vozila iz kanala korišćen je i traktor - objašnjava nam izvor s lica mesta.

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Automobil u kom su poginule tri osobe Izvor: Kurir

Kako se može videti na fotografijama s lica mesta, automobil marke "golf 4" prilično je oštećen. Sva stakla su polomljena, zadnji i prednji deo ulubljeni, branik je otpao.

- Zbog čega je vozač izgubio kontrolu i sleteo s puta u kanal, za sada se sa sigurnošću ne zna. Međutim, tu je oštra krivina, pa bi to mogao biti uzrok tragedije. Moguće je da je vozač "ispravio" krivinu i survao se u kanal, ali to će istraga da utvrdi - kaže naš sagovornik.

Slike s uviđaja na mestu saobraćajne nesreće u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M., Instagram Printscreen 192.rs

Prema nezvaničnim informacijama s lica mesta, nastradali su se u trenutku nesreće, navodno, vraćali sa pecanja.

- Čuli smo da su u pitanju mlađi ljudi, ali nismo sigurni. Inače, ne verujemo da su meštani jer do sada bismo već znali... Na kolima su zrenjaninske tablice, pa je i to znak da možda nisu iz našeg kraja, ipak ostavljamo to policiji da utvrdi. Inače, ovaj put se retko koristi, tako da moguće i da se nesreća dogodila mnogo pre nego što je auto probnađen - objašnjavaju meštani novosadskog naselja Klisa. 

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