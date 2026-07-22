OVO JE AUTOMOBIL U KOM JE POGINULO TROJE LJUDI U NOVOM SADU: Sivi "golf" sleteo u kanal s vodom, branik mu otpao, stakla popucala... (foto, video)
Automobil marke "golf 4" koji je jutros pronađen prevrnut u kanalu s vodom u novosadskom naselju Klisa izvučen je i odvezen na veštačenje, a kako se može videti na fotografijama, automobil je smrskan.
Podsetimo, jutros oko 9.15 sati meštani su primetili automobil prevrnut u kanalu u Ulivi majke Jugović i obavestili su policiju. U kolima, na kojima su bile, prema rečima meštana, zrenjaninske tablice, bilo je troje ljudi, dva muškarca i jedna žena, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje njihovu smrt.
- Auto je bio na krovu. Vatrogasci-spasioci koji su bili angažovani na izvlačenju, morali su prvo da ga vrate na točkove. Kada je to urađeno, izvučena su tri tela, a onda je automobil stavljen na šlep i odvezen na veštačenje. U izvlačenju vozila iz kanala korišćen je i traktor - objašnjava nam izvor s lica mesta.
Kako se može videti na fotografijama s lica mesta, automobil marke "golf 4" prilično je oštećen. Sva stakla su polomljena, zadnji i prednji deo ulubljeni, branik je otpao.
- Zbog čega je vozač izgubio kontrolu i sleteo s puta u kanal, za sada se sa sigurnošću ne zna. Međutim, tu je oštra krivina, pa bi to mogao biti uzrok tragedije. Moguće je da je vozač "ispravio" krivinu i survao se u kanal, ali to će istraga da utvrdi - kaže naš sagovornik.
Prema nezvaničnim informacijama s lica mesta, nastradali su se u trenutku nesreće, navodno, vraćali sa pecanja.
- Čuli smo da su u pitanju mlađi ljudi, ali nismo sigurni. Inače, ne verujemo da su meštani jer do sada bismo već znali... Na kolima su zrenjaninske tablice, pa je i to znak da možda nisu iz našeg kraja, ipak ostavljamo to policiji da utvrdi. Inače, ovaj put se retko koristi, tako da moguće i da se nesreća dogodila mnogo pre nego što je auto probnađen - objašnjavaju meštani novosadskog naselja Klisa.