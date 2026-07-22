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Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je donelo naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv 11 okrivljenih, među kojima je i Almira Vukadinović, supruga Predraga Vukadinovića koji se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom, zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Saše Klikovca 18. jula 2020. u Zeti.

- Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Janka, Predraga i Almire Vukadinović, Zorana Perovića, Igora Krstovića, Saše Borete, Miloša Božovića, Bojana Matanovića, Ljubiše Đurišića, Marka Radovića i Damira Mandića - navodi se u saopštenju.

Sumnja se da je kriminalnu grupu organizovao pokojni vođa škaljarskog klana Alan Kožar, koji je ubijen pet dana posle Klikovca na grčkom ostrvu Krf. Inače, Klikovac je važio sa osobu blisku kavačkom klanu.

1/11 Vidi galeriju Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

- Predmet istrage je delovanje kriminalne organizacije koju je organizovao sada pokojni A.K., a čiji pripadnici su postali okrivljeni i druga lica, tokom 2020. godine, sa ciljem vršenja krivičnih dela teško ubistvo, pa tako i u cilju lišenja života pokojnog oštećenog S.K., iz koristoljublja i bezobzirne osvete, radi sticanja nezakonite moći, jer su smatrali da je prethodno, kao pripadnik suprotstavljene kriminalne organizacije, učestvovao u pokušaju lišenja života I.K. - navodi se u saopštenju.

Crnogorsko tužilaštvo sumnja i da je pokojni Kožar doneo odluku da Klikovac bude ubijen i da je obezbedio 50.000 evra za pripremu i izvršenje ubistva.

Braća Predrag i Janko Vukadinović, kako sumnja tužilaštvo, učestvovali su u ubistvu. Podsetimo, supruga Predraga Vukadinovića, pre nekoliko dana uhapšena je u okviru ove akcije. Ona je javnosti poznata od ranije, pošto je bila obuhvaćena i istragom za planiranje likvidacije Veljka Belivuka i Marka MIljkovića na aerodromu u Tivtu u januaru 2021. Dve nedelje po povratku iz Crne Gore, gde su bili gosti vođe kavačkog klana Radoja Zvicera na babinama, uhapšeni su u Beogradu i od tada su u pritvoru.

Belivuk i MIljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Dado Đilas, Zorana Jevtić

Postupak za planiranje likvidacije Belivuka i Miljkovića je obustavljen, ali se pred Višim sudom u Podgorici već vodi jedan postupak za ubistvo Klikovca.

Apelacioni sud, međutim, ukinuo je presudu kojom su Marko Šuković i Miloš Marković bili osuđeni na ukupno 27 godina zatvora za ubistvo Saše Klikovca i predmet vratio Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje. Istom odlukom Predrag Vukadinović je bio oslobođen optužbi za članstvo u kriminalnoj organizaciji, ali mu je sada ponovo tužilaštvo na teret stavilo učešće u ovom zločinu.

Prema pisanju crnogorskim medija, Janko Vukadinović već se nalazi u pritvoru, dok se njegov brat Predrag danas predao istražiteljima. U pritvoru su u drugim predmetima i Mandić, kao i Boreta.