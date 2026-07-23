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Dragan Garić zvani Gara imao je samo 26 godina kada je 23. jula 1994. godine ubijen na Novom Beogradu. Pripadnik novobeogradskog klana likvidiran je u lokalu "Asteriks" na Ušću, gde mu je, prema informacijama iz tog vremena, prišao naoružani napadač i bez ijedne reči ispalio hice u njega. Garić je preminuo na licu mesta, dok su ubica i njegov saučesnik uspeli da pobegnu.

Ubistvo je ostalo jedno od nerešenih poglavlja krvavih obračuna beogradskog podzemlja devedesetih godina. Iako su se godinama pojavljivale različite verzije o mogućim motivima i ljudima koji bi mogli da stoje iza likvidacije, zvanična istraga nikada nije dovela do pravosnažnog odgovora na pitanje ko je naručio i izvršio ubistvo.

Prema pričama koje su kružile u to vreme, Garić je pred smrt osećao da mu preti opasnost. Navodno je noć uoči likvidacije došao kod prijatelja i tražio pomoć oko vađenja pasoša, jer je želeo da napusti zemlju. Ipak, uprkos osećaju ugroženosti, pričalo se da se pred kraj života kretao gradom bez pištolja.

Garić je važio za čoveka bliskog novobeogradskom kriminalnom krugu, a posebno se pominjala njegova povezanost sa Slavišom Pavićem Pirketom, jednim od poznatijih imena tadašnjeg podzemlja.

Veza sa Pirketom i novobeogradski klan

Slaviša Pavić Pirke bio je jedna od upečatljivih figura beogradskog podzemlja devedesetih. Pripadnik bežanijskog klana, Pirke je likvidiran 16. avgusta 1993. godine u bašti FK Bežanija, u bloku 62 na Novom Beogradu.

Slaviša Pavić Pirke Foto: Youtube Screenshot/Ruptly

Napad na njega ostao je upamćen kao jedan od najbrutalnijih obračuna tog vremena. Dok je sedeo sa prijateljima, iz pravca dvorišta škole usledila je rafalna paljba. Meta je bio Pirke, ali su stradali i ljudi koji su se slučajno našli u blizini. U napadu su korišćeni automatsko oružje i pištolji, a napadači su uspeli da pobegnu.

Pavić je pre toga već bio meta napada. Nekoliko meseci ranije ranjen je u sačekuši u Bloku 62, kada je na njega pucano dok se vozio automobilom. Ipak, preživeo je taj napad, da bi nekoliko meseci kasnije bio ubijen u rafalnoj paljbi.

Garić je bio deo istog kruga ljudi koji su tih godina činili novobeogradsku kriminalnu scenu. Posle Pirketa, još jedno ime povezano sa tom ekipom završilo je kao žrtva uličnog obračuna, a upravo ovo ime dovodilo se u vezu i sa ubistvom Gare.

Da li je Goksi Bombaš bio umešan?

Kao mogući izvršilac likvidacije Dragana Garića godinama se u pojedinim pričama iz podzemlja pominjao Goran Marjanović Goksi Bombaš. Međutim, ta verzija nikada nije zvanično potvrđena, a ubistvo Gare do danas nije rešeno.

Goran Marjanović važio je za jednog od najžešćih momaka beogradskog asfalta devedesetih. Bio je deo novobeogradskog klana, a javnosti je bio poznat i po prijateljstvu sa Aleksandrom Kneževićem Kneletom, jednom od najpoznatijih figura beogradskog podzemlja do danas.

Goran Marjanović - Goksi Bombaš Foto: Facebook / Legende Devedesetih

Za razliku od pojedinih kriminalaca koji su tražili publicitet, Goksi se uglavnom držao daleko od medija. Njegovo ime ipak je bilo poznato u krugovima beogradskog podzemlja, a nadimak "Bombaš" dobio je, navodno, jer je nakon što mu nije odobren ulazak u jedan beogradski klub, ispred istog postavio eksplozivnu napravu.

Nigodinu dana nakon Garićeve likvidacije, 18. jula 1995. godine, Goran Marjanović Goksi Bombaš ubijen je u kafiću "Dambo" u okviru Sportskog centra "Olimp" na Zvezdari. U istom napadu ubijena je i njegova devojka Marija Đorđević, dok je nekoliko osoba ranjeno. Za ubistvo Goksija vođen je sudski postupak, tokom kojeg su osuđeni neposredni izvršioci, dok je kao naručilac u postupku označen Sreten Jocić, poznat kao Joca Amsterdam.

Ubistvo ostalo bez odgovora

Likvidacija Dragana Garića Gare dogodila se u periodu kada su beogradske kriminalne grupe svoje sukobe rešavale na ulici. U samo nekoliko godina ugašeni su životi istaknutih figura begradskog podzemlja, a mnogi slučajevi ostali su bez konačnog odgovora. Sami Dragan Garić Gara i Slaviša Pavić Pirke nisu doživeli snimanje filma "Vidimo se u čitulji", ali su pomenuti u njemu kao pripadnici Novobeogradskog ganga.