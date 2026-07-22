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Slučaj nestanka i smrti male Danke Ilić i dalje potresa javnost, a dok se čeka početak suđenja dvojici optuženih za njeno ubistvo, pojavili su se novi detalji iz sudskog postupka.

Urednik Kurira Rajko Nedić otkrio je najnovije informacije o predmetu koji je zbog svoje obimnosti i težine pod posebnim merama bezbednosti. Kako je naveo, uskoro ističe rok u kojem Apelacioni sud treba da odluči o žalbi u vezi sa ocem Dejana Dragijevića, Radoslavom Dragijevićem, koji je prvostepenom odlukom oslobođen optužbi.

- Iako je leto i praktično je zatišje u mnogim istragama i sudovima, stigla je nova informacija. Za nedelju dana ističe mesec dana od kada je Viši sud u Negotinu poslao odluku Apelacionom sudu, koji treba konačno da odluči da li će Radoslav Dragijević biti pravosnažno slobodan - rekao je Nedić.

Radoslav Dragijević - otac Dejana Dragijevića Foto: Kurir Televizija

On je podsetio da je reč o ocu Dejana Dragijevića, jednog od dvojice muškaraca koji su optuženi za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.

- Rok je mesec dana, ali nema zakonskih sankcija ukoliko se odluka Apelacionog suda produži. Ono što je interesantno jeste način na koji je ovaj predmet dostavljen. Spisi nisu poslati uobičajeno poštom niti preko kurira, već su, uz posebne mere obezbeđenja, prevezeni automobilom iz Višeg suda u Negotinu do Niša - istakao je urednik Kurira.

Prema njegovim rečima, način transporta dokumentacije najbolje pokazuje koliko je ovaj predmet obiman i koliko se ozbiljno pristupa celom postupku.

- To govori o ogromnoj važnosti predmeta i obimu spisa. Procedura je takva da će Apelacioni sud obavestiti telefonom sud u Negotinu kada odluka bude doneta, nakon čega će ponovo automobilom biti vraćena dokumentacija i dostavljena pisana odluka - objasnio je Nedić.

Foto: Kurir Televizija

Lokacija suđenja još uvek neizvesna

Pored odluke o Radoslavu Dragijeviću, javnost čeka i informaciju gde će početi glavni sudski postupak protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića.

- Još se ne zna u kom gradu će se prvo suditi Dragijeviću i Jankoviću. Postoji mogućnost da predmet preuzme Viši sud u Zaječaru, ali zbog same procedure, obimnosti predmeta i činjenice da su mnoge sudije već učestvovale u dosadašnjem postupku, gotovo je izvesno da bi suđenje moglo da bude održano u Višem sudu u Negotinu - rekao je Nedić.

Kako je naveo, početak suđenja očekuje se na jesen, ali još nije poznat tačan datum.

- U pritvoru su i dalje Dejan Dragijević i Srđan Janković. Sada čekamo odluku Apelacionog suda i potvrdu da je Radoslav Dragijević pravosnažno oslobođen. Ostaje da vidimo koji će sud biti nadležan i kada će tačno početi suđenje - zaključio je Rajko Nedić.

02:17 NOVI DETALJI SLUČAJA MALE DANKE! Nedić:Velika odluka Apelacionog suda stiže za nekoliko dana, evo šta se sada čeka Izvor: Kurir televizija

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