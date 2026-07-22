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Državljanin Republike Severne Makedonije, koji je upravljao kamionom kada je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je teške telesne povrede zadobio vozač saniteta iz Vranja uhapšen je i zadržan zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, potvrđeno je Kuriru u PU Leskovac.

- Državljanin Republike Severne Makedonije uhapšen je od strane pripadnika policije i zadržan po ovlašćenju nadležnog tužilaštva u trajanju do 48 sati - saopšteno je.

Podsetimo, vozač saniteta iz Vranja juče popodne je zadobio teške povrede kada je na njega naleteo kamion kod Grdelice i to u trenutku kada je on izašao iz saniteta koji se pokvario. Inače, sanitetom je transportovano dete iz Zdravstvenog centra Vranje ka Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

Na respiratoru

Vozač saniteta iz Vranja, kako saznajemo, nalazi se na Klinici za anesteziju i intezivnu terapiju, na mehaničkoj ventilaciji, trenutno stabilnih vitalnih parametara, ali i dalje je životno ugrožen, potvrđeno je Kuriru u UKC Niš.

Podsećamo, saobraćajna nezgoda dogodila se tokom transporta pacijenta, kada je vozač saniteta zadobio teške telesne povrede. Prema navodima Zdravstvenog centra Vranje vozilo Službe hitne medicinske pomoći prevozilo je dete iz Zdravstvenog centra Vranje ka Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

Tokom vožnje došlo je do kvara na elektroinstalaciji vozila, zbog čega je vozač, postupajući u skladu sa pravilima struke i vodeći računa o bezbednosti pacijenta i medicinske ekipe, zaustavio sanitetsko vozilo. Prilikom izlaska iz vozila na njega je naleteo teretni kamion, usled čega je zadobio teške telesne povrede.

Na mestu događaja zatekla se doktorka koja je, nakon nastale vanredne situacije, bezbedno preuzela dete i transportovala ga u Univerzitetski klinički centar Niš, gde je pacijent uspešno zbrinut.

Povređeni vozač je nakon ukazane hitne medicinske pomoći upućen u Opštu bolnicu Leskovac, odakle je, nakon dijagnostike i stabilizacije, transportovan u Univerzitetski klinički centar Niš radi daljeg lečenja.