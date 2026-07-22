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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Merdara šest osoba je povređeno, a među njima ima i dece.

Kako je potvrđeno Kuriru, povređeno je troje dece od kojih je jedno tek rođena beba!

Nesreća se, kako saznajemo, dogodila na oko stotinak metara od administrativnog prelaza na kuršumlijskoj strani.

Na licu mesta povređenima su pomoć ukazale ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija i svi su transportovani u Opštu bolnicu u Prokuplju.

- Niko od povređenih nije životno ugrožen, a dijagnostika je u toku - kaže naš izvor.