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Očevidac stravične saobraćajne nesreće u kojoj je juče teško povređena Jelena A. (39) na koju je naleteo "audi" dok je sa šestogodišnjom ćerkom šetala trotoarom na Vračaru u Beogradu, ispričao je za Kurir da je mladić koji je bio za volanom automobila pokušavao da zakoči, ali da nije uspevao.

Prema njegovim rečima, sve se odigralo u nekoliko sekundi, a pre nego što je udadrio u nesrećnu ženu, automobil je udario u stub.

1/7 Vidi galeriju Žena teško povređena u saobraćajnoj nesreći Foto: Petar Aleksić

- Ja sam uveren da su mu kočnice otkazale, iz iskustva, sve mi ukazuje na to. On se spuštao ulicom i delovalo je da je izgubio kontrolu nad svojim automobilom i da se svim silama trudi da zakoči, ali bez uspeha. Mislim da je onda posegao i za ručnom kočnicom koju je povukao u pokušaju da stane, ali je tada automobil udario u stub, a potom i u ženu koja se u tom trenutku nalazila na trotoaru - priča očevidac jezive nesreće koja se juče oko 16.35 sati dogodila na uglu ulica Vojvode Dragomira i Sazonove.

Prema nezvaničnim informacijama, L. N. (21) koji je bio za volanom "audija" A3" alkotestiran je i testiran na narkotike, ali su oba nalaza negativna, odnosno utvrđeno je da nije bio pod dejstvom alkohola niti narkotika. Izvor Kurira iz istrage otkrio je da je automobil poslat na veštačenje, kako bi se utvrdio uzrok i sve okolnosti saobraćajne nesreće.

00:11 Saobraćajna nesreća ugao Vojvode Dragomira i Sazonove Izvor: Kurir/Petar Aleksić

- U sekundi pre nego što je automobil naleteo na nju, nesrećna žena uspela je da odgurne ćerku i tako je spasi. Hitna pomoć je brzo stigla na mesto nesreće i prebacila ženu u Urgentni centar u teškom stanju jer su joj ozbiljno povređene obe noge - rekao je sagovornik Kurira.

Prema rečima očevidaca, automobil koji je prvo udario u stub zarotirao se, a potom "priklještio" ženu koja je u tom momentu stajala ispred velike metalne kapije.

Na mestu nesreće i danas su vidljivi tragovi teške nesreće u centru Beograda.