RONIOCI ŽANDARMERIJE PRRETRAŽUJU KANAL SMRTI U NOVOM SADU: Strahuje se da postoji i četvrta žrtva iz "golfa"?
Ronioci Žandarmerije trenutno pretražuju teren u Novom Sadu, na mestu gde se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je stradalo troje ljudi. Prema nezvaničnim informacijama strahuje se da postoji i četvrta žrtva čije je telo ostalo u kanalu.
Ronioci na mestu nereće pretražuju kanal u kom je završio auto koji se prevrnuo, a u kom su pronađena tela dvojice muškaraca i jedne žene.
- Oni pretražuju kanal u kom je završio auto koji se prevrnuo, a u kom su pronađena tri tela, za slučaj da postoji još jedna žrtva u vodi. Ovo je standardna procedura u ovakvim situacijama i služi za proveru terena - prenosi Blic.
Čovek koji se vraćao sa pecanja pronašao je auto u kanalu u naselju Klisa. On je odmah alarmirao policiju, a sve nadležne službe su poslate na teren, uključujući vatrogasce.
Kako je taj deo Klise prilično nepristupačan, vatrogascima je trebalo vremena da dođu do automobila i izvuku ga iz vode.
Prema nepotvrđenim informacijama, vatrogasci su sekli lim na autu koji je završio u kanalu.
Kurir.rs/Blic.rs