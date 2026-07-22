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Ronioci Žandarmerije trenutno pretražuju teren u Novom Sadu, na mestu gde se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je stradalo troje ljudi. Prema nezvaničnim informacijama strahuje se da postoji i četvrta žrtva čije je telo ostalo u kanalu. 

Slike s uviđaja na mestu saobraćajne nesreće u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M., Instagram Printscreen 192.rs

Ronioci na mestu nereće pretražuju kanal u kom je završio auto koji se prevrnuo, a u kom su pronađena tela dvojice muškaraca i jedne žene.

- Oni pretražuju kanal u kom je završio auto koji se prevrnuo, a u kom su pronađena tri tela, za slučaj da postoji još jedna žrtva u vodi. Ovo je standardna procedura u ovakvim situacijama i služi za proveru terena - prenosi Blic.

Čovek koji se vraćao sa pecanja pronašao je auto u kanalu u naselju Klisa. On je odmah alarmirao policiju, a sve nadležne službe su poslate na teren, uključujući vatrogasce.

Automobil u kom je poginulo troje ljudi u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M.

Kako je taj deo Klise prilično nepristupačan, vatrogascima je trebalo vremena da dođu do automobila i izvuku ga iz vode.

Prema nepotvrđenim informacijama, vatrogasci su sekli lim na autu koji je završio u kanalu.

Kurir.rs/Blic.rs

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