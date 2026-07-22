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Dve žrtve teške saobraćajne nesreće u Novom Sadu identifikovane su, dok se identitet treće i dalje utvrđuje. Prema nezvaničnim informacijama nastradali su Robert F. (32) sa prebivalištem u Novom Bečeju i Kristina M. (34), koja je prema navodima Blica iz Beograda.

Robert F., prema istim izvorima, vlasnik je automobila koji se prevrnuo na krov u kanalu .

- Identitet treće osobe, kao i uzrok teške saobraćajne nesreće i dalje se utvrđuju. Uviđaj na licu mesta je u toku, a automobil će biti poslat na veštačenje - otkrio je izvor iz istrage.

1/6 Vidi galeriju Automobil u kom je poginulo troje ljudi u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se u novosadskom naselju Klisa, kada je automobil iz još uvek neutvrđenih razloga, skrenuo sa puta i prevrnuo se u kanal. Slučajni prolaznik jutros oko 9.15 sati primetio je "golf" u kanalu i domah alarmirao policiju.

Akcija izvlačenja automobila trajala je nekoliko sati, zbog nepristupačnosti terena, a u njoj su učestvovali i vatrogasci-spasioci. Međutim, u automobilu su zatečena tri tela.

Prema nezvaničnim informacijama, na terenu su i dalje ronioci Žandarmerije, koji pretražuju teren kako bi sa sigurnošću mogli da odbace sumnju da je u automobilu tokom prevrtanja bila i četvrta osoba.