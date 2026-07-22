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Milan Dinić iz Niša osuđen je danas pred Višim sudom u Podgorici na dve i po godine zatvora zbog članstva u kriminalnoj grupi sada pokojnog Alana Kožara. Istom odlukom suda, Diniću je produžen pritvor, a nakon što odsluži kaznu doneta je odluka da bude proteran iz Crne Gore na 10 godina.

Istom optužnicom bio je obuhvaćen i Kožar koji je važio za jednog od vođa škaljarskog klana, ali je postupak protiv njega obustavljen u oktobru 2020. godine, pošto je u julu te godine ubijen na ostrvu Krf.

Kožaru se, optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, na teret stavljalo stvaranje kriminalne organizacije i podstrekavanje na teško ubistvo Slobodana Šaranovića.

Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

Pokojni Kožar bio je optužen da je u decembru 2016. godine u Baru s umišljajem podstrekao Dinića da ubije Šaranovića, obećavši mu da će za to dobiti stan u Srbiji i 100.000 evra i da će mu, ako bude otkriven, biti plaćen advokat i troškovi. Diniću je, kako su ranije pisali crnogorski mediji, predao "glok" sa 15 metaka i mobilni telefon i dao uputstvo da ubije Šaranovića.

- Međutim, kada se Nišlija, koji je čekao Šaranovića, susreo sa njim, odlučio je da ne puca. Prišao mu je, predao pištolj i telefon i priznao da je dobio zadatak da ga likvidira. Međutim, nije rekao ko je nalogodavac, a Šaranović je odmah otišao u policiju - naovodili su crnogorski portali.

Tri meseca kasnije, u martu 2017. godine, Šaranović je ubijen ispred svoje kuće u Budvi.

Milanu Diniću, inače, sudilo se u Crnoj Gori, ali je nakon ukidanja pritvora postao nedostupan crnogorskim državnim organima.

Nišliju, koji se vratio u Srbiju, privela je policija i on je navodno tada na saslušanju priznao da je on muškarac kog je Šaranović prijavio, ali je tvrdio da nije imao nameru da ga ubije.

- Ja sam taj kog je Šaranović prijavio policiji. Ništa od onoga što je rekao nije tačno. Naprotiv, zadatak mi je bio da pazim na njega, a kada sam mu saopštio da to više ne želim da radim, proterao me je iz Crne Gore uz pretnje da više ne smem da se vratim, a onda to predstavio kao pokušaj atentata. Nemam nikakve veze s njegovim ubistvom - rekao je, kako je za Kurir tada otkrio izvor upoznat sa istragom Nišlija, pošto je saslušan u policiji u Srbiji.

Dinić je tada navodno ispričao i da je s roditeljima živeo u zgradi preko puta Šaranovićeve u Budvi i da mu je pokojni jednog dana prišao na ulici.

- Ponudio mi je mesečnu platu od 500 evra. Kada sam ga pitao šta treba da radim, odgovorio mi je da mi je zadatak da pazim na njegovu zgradu i automobil i da mu javljam ukoliko primetim nešto sumnjivo. Pristao sam - rekao je prema nezvaničnim informacijama.

Međutim, kako je izjavio, njegova majka je pronašla pištolj koji mu je dao Šaranović i posle žestoke svađe u kući, navodno je odlučio da prestane da radi za ubijenog.

- Kad sam mu to saopštio, bio je jako ljut, rekao je da njemu "niko ne može tek tako da da otkaz“. Uzeo mi je mobilni telefon i pištolj, odvezao me na autobusku stanicu i poručio mi da se ne vraćam u Crnu Goru. Rekao mi je tada da neko može da prestane da radi za njega kad on tako odluči ili kad umre - ispričao je navodno tada Milan Dinić.

Dinić, podsetimo, nije ubio Šaranovića.