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Visokopozicionirani pripadnici škaljarskog klana Alan Kožar i Damir Hadžić ubijeni su na sutrašnji dan u dvorištu luksuzne vile koju su pod lažnim imenima iznajmili na grčkom ostrvu Krf. U trenutku kada su se vraćali s plaže iznajmljenom "tojotom jaris", ubice koje su čekale u dvorištu okružile su automobil i izrešetale ih sa 29 hitaca.

Alan Kožar i Damir Hadžić Foto: MUP RS

Prema fotografijama s mesta zločina, a koje je Kurir svojevereno ekskluzivno objavio, "škaljarci" koji su se skrivali na Krfu, nisu slutili da im preti opasnost. Bili su u šortsevima, papučama, a nisu stigli čak ni da posegnu za pištoljem koji je kasnije policija zatekla u automobilu.

Kožar je kako se u izveštaju grčke policije navodi, u ruci držao mobilni telefon, koji je probijen metkom. Tela su i dalje bila vezana pojasevima, a u atumobilu je pronađen još jedan mobilni telefon, magnetna kartica za otvaranje vrata, kao i pasoši na imena Maritn Pospišek i Robert Bitens.

- Istražitelji su otkrili da su Kožar i Hadžić u trenutku napada bili naoružani, ali da nisu stigli da potegnu oružje i uzvrate vatru napadačima - podseća izvor Kurira.

O tome kako se odigrao zločin u dvorištu luskuzne vile sa bazenom, najbolje svedoče fotografije sa uviđaja, koje su grčki istražitelji dostavili kolegama iz Srbije. Srpsko tužilaštvo, podsetimo, pokrenulo je postupak protiv osumnjičenih za organizovanje, finanasiranje, kao i protiv četvorice direktnih izvršilaca zločina.

1/14 Vidi galeriju Alana Kožar i Damir Hadžić ubijeni u automobili ispred iznajmljene vile Foto: Privatna Arhiva

Na fotografijama se vidi bela "tojota", šoferšajbna i bočna stakla razbijena hicima iz oružja, Kožar sa puštenom bradom, naočarima za sunce i kapom na glavi, krvav, i Hadžić čija je glava pala na Kožarevo rame.

Prema navodima iz zapisnika, grčka policija je na mesto zločina stigla kobnog dana oko 19.45 sati i to pošto je maserka koja je došla na unapred zakazan termin stigla u vilu da masira goste.

Ispričala je da je zvonila na vrata, ali da niiko nije otvarao i da je onda primetila da je velika kapija otvorena i da automobil koji su inače vozili, stoji u dvorištu, a da je oko njega srča i lom od stakla.

- Kada je prišla automobilu, kako je ispričala, videla je da jedan od dvojice muškaraca sedi nepomično sa rukama prekrštenim na stomaku. Navela je da se uspaničila i odmah pozvala drugaricu da pozove policiju - otkriva izvor Kurira.

Tokom istrage koja je posle zločina sprovođena u Grčkoj iskaz je dala sezonska čistačica u vili, Ekaterina Teofili.

- Tog jutra sam bila da očistim vilu i videla sam ih oko 11.30 sati. Kasnije popodne šef mi je javio da su ubijeni - posvedočila je ona.

Kada je policija stigla na mesto zločina, zatekli su automobil, preko čije šoferšajbne je bio prebačen dušek sa ležaljke, najverovatnije kako bi tela bila otkrivena što kasnije.

1/14 Vidi galeriju Vila ispred koje su ubijeni Alana Kožar i Damir Hadžić Foto: Privatna Arhiva

- U prvom trenutku mislilo se da je reč o državljanima Slovenije, jer su "škaljarci" imali lažna slovenačka dokumenta. Tek na osnovu otisaka prstiju, koji su poslati Interpolu, utvrđeno je da je reč o Kožaru i Hadžiću, za kojima je bila raspisana poternica - podseća sagovornik Kurira.

Policija je iste večeri kada se dogodilo ubistvo, preteresla i luksuznu vilu u kojoj su boravili od juna i koju su iznajmili na tri meseca. Prema iskazima svedoka, najam su platili 35.000 evra, a osim maserke koja ih je i zatekla mrtve, redovno im je u kuću dolazila i sobarica, vilu je obilazio i baštovan, a odbegle "škaljarce" pre likvidacije viđao je i lokalni prodavac ribe, čovek koji je došao da im instalira točilicu za pivo, ali i drugi ljudi iz mesta u kom su boravili.

- U kući je pronađen sef u kom je bilo novca, pištolji sa šaržerima i mecima, skupoceni "roleks", kao i stripovi Alan Ford - navodi sagovornik Kurira.

Prema navodima optužnice, Kožara i Hadžića ispred kuće satima su čekala četvorica pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka, Darka Šarića i Radoja Zvicera, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj. Kako se navodi, danima su osmatrali vilu, fotografisali dvorište sa brda u blizini i pravili plan. Kobnog dana, sačekali su da Kožar i Hadžić odu na plažu, preskočili su ogradu i satima čekali u dvorištu da se škaljarci vrate sa plaže. Čim su se uvezli tojotom u dvorište, iskočili su i pucali kroz zatavorene prozore sa obe strane automobila.

Ključnu ulogu u otkrivanju lokacije na kojoj se skrivaju, kako tvrdi tužilaštvo, imala je najveća krtica u ratu klanova koji traje od 2014. - Ratko Živković, najveća krtica u sukobu škaljarskog i kavačkog klana, koji je uspeo da zadobije poverenje Kožara. Ubijeni Kožar, svakodnevno je komunicirao sa Živkovićem, slao mu fotografije i pisao kako provodi vreme, na osnovu čega su pripadnici grupe uspeli da lociraju iznajmljenu vilu.

Filip Knežević Foto: Youtube/LaVanguardia, Kurir

Prema optužnici, direktni izvršioci ubistva na Krfu bili su Miloš Jevrić, Dušan Jovanović, Marko Stanković i Filip Knežević. Posle zločina u dvorištu ispred vile, kako se navodi, kvadovima su pobegli do obale a potom se čamcem prevezli sa Krfa do Sivote.

Inače, Stankoviću zvanom Jaguar sudi se u Grčkoj, gde je u zatvoru, dok je Filip Knežević pre nešto više od godinu dana ubijen u Španiji, pošto je bio u bekstvu.

Kako se navodi, u pripremi ubistva, učestvovali su i Veljko Belivuk, Nebojša Janković i Nikola Spasojević koji je postao svedok saradnik. Međutim, Belivuk je kako se navodi, nekoliko dana pred zločin Radoju Zviceru poslao poruku "da ne može više i da odustaje, da ne zna da li je nervni slom ili šta li je".

Jedan od ključnih dokaza srpskog tužilaštva protiv okrivljenih za učešće u ubistvu na Krfu su Skaj poruke, za koje tvrdi da su ih razmenjivali.

Neke od njih, uoči ubistva bile su:

- Sutra gledamo, kad izađu, mi se postavljalmo. Videćeš, sina mi, kilo olova će biti u njih.

- Ima da drmamo Evropom. Sina mi. Još gde smo ih iskopali, u šumi brate.

- Ovo nam je prilika da završimo rat!

Posle tog zločina, koji se dogodio 23. jula 2020., prema optužnici, Zvicer je preko Skaja slao fotografije vatrometa organizovanog u znak slavlja za taj zločin. Svedok saradnik Srđan Lalić ispričao je da je vatromet plaćen 1700 evra i da je organizovan u prostorijama koje su koristili na stadionu Partizana.

1/7 Vidi galeriju Vatromet na stadionu Partizana posle likvidacije Damira Hadžića i Alana Kožara Foto: Kurir



Zvicer je, prema optužnici, poslao šest fotografija vatrometa organizovanog u znak slavlja za tu likvidaciju uz tekst: "Ajmo brate, neka gori sve" i " O turciii".

Potom je poslao: "Sve sam zapalio, ulicu, bg, tribinu. Svi slave. Ovo je osveta naša!".