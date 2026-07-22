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Visokopozicionirani pripadnici škaljarskog klana Alan Kožar i Damir Hadžić ubijeni su na sutrašnji dan u dvorištu luksuzne vile koju su pod lažnim imenima iznajmili na grčkom ostrvu Krf. U trenutku kada su se vraćali s plaže iznajmljenom "tojotom jaris", ubice koje su čekale u dvorištu okružile su automobil i izrešetale ih sa 29 hitaca.

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Alan Kožar i Damir Hadžić Foto: MUP RS

Prema fotografijama s mesta zločina, a koje je Kurir svojevereno ekskluzivno objavio, "škaljarci" koji su se skrivali na Krfu, nisu slutili da im preti opasnost. Bili su u šortsevima, papučama, a nisu stigli čak ni da posegnu za pištoljem koji je kasnije policija zatekla u automobilu.

Kožar je kako se u izveštaju grčke policije navodi, u ruci držao mobilni telefon, koji je probijen metkom. Tela su i dalje bila vezana pojasevima, a u atumobilu je pronađen još jedan mobilni telefon, magnetna kartica za otvaranje vrata, kao i pasoši na imena Maritn Pospišek i Robert Bitens.

- Istražitelji su otkrili da su Kožar i Hadžić u trenutku napada bili naoružani, ali da nisu stigli da potegnu oružje i uzvrate vatru napadačima - podseća izvor Kurira.

O tome kako se odigrao zločin u dvorištu luskuzne vile sa bazenom, najbolje svedoče fotografije sa uviđaja, koje su grčki istražitelji dostavili kolegama iz Srbije. Srpsko tužilaštvo, podsetimo, pokrenulo je postupak protiv osumnjičenih za organizovanje, finanasiranje, kao i protiv četvorice direktnih izvršilaca zločina. 

Alana Kožar i Damir Hadžić ubijeni u automobili ispred iznajmljene vile Foto: Privatna Arhiva

Na fotografijama se vidi bela "tojota", šoferšajbna i bočna stakla razbijena hicima iz oružja, Kožar sa puštenom bradom, naočarima za sunce i kapom na glavi, krvav, i Hadžić čija je glava pala na Kožarevo rame.

Prema navodima iz zapisnika, grčka policija je na mesto zločina stigla kobnog dana oko 19.45 sati i to pošto je maserka koja je došla na unapred zakazan termin stigla u vilu da masira goste.

Ispričala je da je zvonila na vrata, ali da niiko nije otvarao i da je onda primetila da je velika kapija otvorena i da automobil koji su inače vozili, stoji u dvorištu, a da je oko njega srča i lom od stakla.

- Kada je prišla automobilu, kako je ispričala, videla je da jedan od dvojice muškaraca sedi nepomično sa rukama prekrštenim na stomaku. Navela je da se uspaničila i odmah pozvala drugaricu da pozove policiju - otkriva izvor Kurira.

Tokom istrage koja je posle zločina sprovođena u Grčkoj iskaz je dala sezonska čistačica u vili, Ekaterina Teofili.

- Tog jutra sam bila da očistim vilu i videla sam ih oko 11.30 sati. Kasnije popodne šef mi je javio da su ubijeni - posvedočila je ona.

Kada je policija stigla na mesto zločina, zatekli su automobil, preko čije šoferšajbne je bio prebačen dušek sa ležaljke, najverovatnije kako bi tela bila otkrivena što kasnije.

Vila ispred koje su ubijeni Alana Kožar i Damir Hadžić Foto: Privatna Arhiva

- U prvom trenutku mislilo se da je reč o državljanima Slovenije, jer su "škaljarci" imali lažna slovenačka dokumenta. Tek na osnovu otisaka prstiju, koji su poslati Interpolu, utvrđeno je da je reč o Kožaru i Hadžiću, za kojima je bila raspisana poternica - podseća sagovornik Kurira.

Policija je iste večeri kada se dogodilo ubistvo, preteresla i luksuznu vilu u kojoj su boravili od juna i koju su iznajmili na tri meseca. Prema iskazima svedoka, najam su platili 35.000 evra, a osim maserke koja ih je i zatekla mrtve, redovno im je u kuću dolazila i sobarica, vilu je obilazio i baštovan, a odbegle "škaljarce" pre likvidacije viđao je i lokalni prodavac ribe, čovek koji je došao da im instalira točilicu za pivo, ali i drugi ljudi iz mesta u kom su boravili.

- U kući je pronađen sef u kom je bilo novca, pištolji sa šaržerima i mecima, skupoceni "roleks", kao i stripovi Alan Ford - navodi sagovornik Kurira.

Prema navodima optužnice, Kožara i Hadžića ispred kuće satima su čekala četvorica pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka, Darka Šarića i Radoja Zvicera, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj. Kako se navodi, danima su osmatrali vilu, fotografisali dvorište sa brda u blizini i pravili plan. Kobnog dana, sačekali su da Kožar i Hadžić odu na plažu, preskočili su ogradu i satima čekali u dvorištu da se škaljarci vrate sa plaže. Čim su se uvezli tojotom u dvorište, iskočili su i pucali kroz zatavorene prozore sa obe strane automobila.

Ključnu ulogu u otkrivanju lokacije na kojoj se skrivaju, kako tvrdi tužilaštvo, imala je najveća krtica u ratu klanova koji traje od 2014. - Ratko Živković, najveća krtica u sukobu škaljarskog i kavačkog klana, koji je uspeo da zadobije poverenje Kožara. Ubijeni Kožar, svakodnevno je komunicirao sa Živkovićem, slao mu fotografije i pisao kako provodi vreme, na osnovu čega su pripadnici grupe uspeli da lociraju iznajmljenu vilu.

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Filip Knežević Foto: Youtube/LaVanguardia, Kurir

Prema optužnici, direktni izvršioci ubistva na Krfu bili su Miloš Jevrić, Dušan Jovanović, Marko Stanković i Filip Knežević. Posle zločina u dvorištu ispred vile, kako se navodi, kvadovima su pobegli do obale a potom se čamcem prevezli sa Krfa do Sivote.

Inače, Stankoviću zvanom Jaguar sudi se u Grčkoj, gde je u zatvoru, dok je Filip Knežević pre nešto više od godinu dana ubijen u Španiji, pošto je bio u bekstvu.

Kako se navodi, u pripremi ubistva, učestvovali su i Veljko Belivuk, Nebojša Janković i Nikola Spasojević koji je postao svedok saradnik. Međutim, Belivuk je kako se navodi, nekoliko dana pred zločin Radoju Zviceru poslao poruku "da ne može više i da odustaje, da ne zna da li je nervni slom ili šta li je".

Jedan od ključnih dokaza srpskog tužilaštva protiv okrivljenih za učešće u ubistvu na Krfu su Skaj poruke, za koje tvrdi da su ih razmenjivali. 

Neke od njih, uoči ubistva bile su:

- Sutra gledamo, kad izađu, mi se postavljalmo. Videćeš, sina mi, kilo olova će biti u njih.

- Ima da drmamo Evropom. Sina mi. Još gde smo ih iskopali, u šumi brate.

- Ovo nam je prilika da završimo rat!

Posle tog zločina, koji se dogodio 23. jula 2020., prema optužnici, Zvicer je preko Skaja slao fotografije vatrometa organizovanog u znak slavlja za taj zločin. Svedok saradnik Srđan Lalić ispričao je da je vatromet plaćen 1700 evra i da je organizovan u prostorijama koje su koristili na stadionu Partizana.

Vatromet na stadionu Partizana posle likvidacije Damira Hadžića i Alana Kožara Foto: Kurir


Zvicer je, prema optužnici, poslao šest fotografija vatrometa organizovanog u znak slavlja za tu likvidaciju uz tekst: "Ajmo brate, neka gori sve" i " O turciii". 

Potom  je poslao: "Sve sam zapalio, ulicu, bg, tribinu. Svi slave. Ovo je osveta naša!". 

 Inače, ista kriminalna grupa optužena je i da je nekoliko meseci ranije, u januaru 2020. u Atini ubila škaljarce Igora Dedovića i Stevana Stamatovića.

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