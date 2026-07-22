Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, o dredili su zadržavanje do 48 sati D. M. (1993) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

- On se sumnjiči da je, 18. jula ove godine, namerno zapalio komšijino seno u senjaku, koje je u potpunosti izgorelo, a požar se proširio na radnu mehanizaciju i mašine koje su, takođe, izgorele. Pričinjena materijalna šteta se procenjuje na oko 12.000.000 dinara - navode iz Policijske uprave Kragujevac.