DRAMA KOD MOTELA U KIKINDI! Tinejdžer (16) "ispravio" krivinu, pa motociklom sleteo s puta: Lekari hitno reagovali, evo u kakvom je stanju! (FOTO)
Pad sa motocikla kod motela na periferiji Kikinde, srećom, završen je bez težih posledica. Šesnaestogodišnji vozač zadobio je lakše povrede, nakon što je izgubio kontrolu nad motorom i završio van kolovoza.
Nezgoda se dogodila u popodnevnim časovima u delu Semlačke ulice, kad je motociklista "ispravio" krivinu. Iz Policijske uprave Kikinda potvrđeno je da je do nezgode došlo oko 14.40 časova, kada je maloletni vozač motocikla sleteo s puta. Na lice mesta izašla je ekipa Hitne medicinske pomoći, koja ga je prevezla u Opštu bolnicu Kikinda radi pregleda i zbrinjavanja.
- Pacijent nije zadobio teže telesne povrede niti prelome. Svestan je i komunikativan, a ima nekoliko oguljotina i oderotina po telu - rečeno je Kuriru u Opštoj bolnici.
Ovaj slučaj još jednom ukazuje na oprez koji je neophodan prilikom upravljanja motociklima, posebno tokom letnjih meseci kada je njihov broj na putevima znatno povećan.
Kurir.rs