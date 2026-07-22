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Pad sa motocikla kod motela na periferiji Kikinde, srećom, završen je bez težih posledica. Šesnaestogodišnji vozač zadobio je lakše povrede, nakon što je izgubio kontrolu nad motorom i završio van kolovoza.

Nezgoda se dogodila u popodnevnim časovima u delu Semlačke ulice, kad je motociklista "ispravio" krivinu. Iz Policijske uprave Kikinda potvrđeno je da je do nezgode došlo oko 14.40 časova, kada je maloletni vozač motocikla sleteo s puta. Na lice mesta izašla je ekipa Hitne medicinske pomoći, koja ga je prevezla u Opštu bolnicu Kikinda radi pregleda i zbrinjavanja.

1/4 Vidi galeriju Mladić pao s motora u Kikindi Foto: Kurir.rs/S.U.

- Pacijent nije zadobio teže telesne povrede niti prelome. Svestan je i komunikativan, a ima nekoliko oguljotina i oderotina po telu - rečeno je Kuriru u Opštoj bolnici.

Ovaj slučaj još jednom ukazuje na oprez koji je neophodan prilikom upravljanja motociklima, posebno tokom letnjih meseci kada je njihov broj na putevima znatno povećan.