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Policija u Barajevu uhapsila je u ponedeljak L. B. (24), zbog sumnje da je počinio krivično delo zlostavljanje i mučenje nad svojom devetnaestogodišnjom devojkom M. B.

Prema nezvaničnim informacijama, L. B. je osumnjičen da je svoju devojku M. B. (19) zlostavljao i mučio, a potom je držao zatvorenu u svom auto-servisu.Policija mu je odredila zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs/Telegraf

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