Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju M.B. (29), zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Teška telesna povreda.

Osumnjičenom M.B. se stavlja na teret da je krivično delo izvršio 11. juna u Beogradu, u lokalu na teritoriji gradske opštine Surčin, kada je drugog teško telesno povredio, na taj način što je oštećenom M.A. (39) otvorenom šakom zadao udarac u predelu lica potom staklenom pepeljarom zadao udarac u predelu glave, usled čega je kod oštećenog nastupila telesna povreda.