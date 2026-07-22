Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju M.B. (29), zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Teška telesna povreda.

Osumnjičenom M.B. se stavlja na teret da je krivično delo izvršio 11. juna u Beogradu, u lokalu na teritoriji gradske opštine Surčin, kada je drugog teško telesno povredio, na taj način što je oštećenom M.A. (39) otvorenom šakom zadao udarac u predelu lica potom staklenom pepeljarom zadao udarac u predelu glave, usled čega je kod oštećenog nastupila telesna povreda.

Iznoseći odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni je delimično priznao izvršenje navedenog krivičnog dela.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu za određivanje pritvora prema M.B.

Ne propustiteHronikaHULIGANI ZVERSKI PREBILI MALOLETNIKA (16) NA VOŽDOVCU! Iskočili iz taksija, pretili mu zbog majice, pa krenuli da ga tuku - policija ga zatekla u jezivom stanju
2527983-hitnapomocnemanjanikolic-edit.jpg
HronikaOSUMNJIČENI ZA PREBIJANJE DEČAKA U NOVOM SADU OSTAJU IZA REŠETAKA: Terete se za "teško ubistvo u pokušaju", određen im pritvor
512.jpg
HronikaBRUTALNO PRETUKLI DEČAKA (16), UDARALI GA PESNICAMA I NOGAMA U GLAVU DOK JE BIO NA ZEMLJI! Jezivo nasilje na Trgu Republike, uhapšena dvojica napadača
hapsenje.jpg
HronikaOTELI DEČAKA, PA GA MALTRETIRALI I PRETILI Trojica mladića uvukli u automobil maloletnika, jedva pobegao od napadača, a sve zbog jednog pitanja!
policija