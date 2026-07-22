U saobraćajnoj nesreći kod Beogradskog sajma u smeru ka centru grada povređeni su petogodišnje dete i jedna žena, zbog čega su se stvorile velike gužve
Saobraćajka
HOROR KOD BEOGRADSKOG SAJMA! Povređeno dete (5) i žena u teškom sudaru: Mališan krvario iz glave, hitno prevezen u Tiršovu! (VIDEO)
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Dete (5) i jedna žena su povređeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas kod Beogradskog sajma, u smeru ka centru grada.
Prema prvim informacijama, dete je u trenutku sudara bilo u automobilu sa ocem, a zadobilo je povredu glave i krvarilo je u predelu čela. Zbog zadobijenih povreda hitno je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.
Povređena je i žena koja se nalazila u drugom vozilu učesniku u udesu.
U ovom pravcu se formirala velika kolona vozila i došlo je do zastoja. Na mesto nesreće odmah su upućene dve ekipe Hitne pomoći.
Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do sudara.
Kurir.rs/Telegraf
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