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Dete (5) i jedna žena su povređeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas kod Beogradskog sajma, u smeru ka centru grada. 

Prema prvim informacijama, dete je u trenutku sudara bilo u automobilu sa ocem, a zadobilo je povredu glave i krvarilo je u predelu čela. Zbog zadobijenih povreda hitno je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

Povređena je i žena koja se nalazila u drugom vozilu učesniku u udesu.

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Sudar kod Sajma Izvor: Kurir

U ovom pravcu se formirala velika kolona vozila i došlo je do zastoja. Na mesto nesreće odmah su upućene dve ekipe Hitne pomoći.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do sudara. 

Kurir.rs/Telegraf

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