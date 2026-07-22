Dečak (15) udaren je autom u Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu kada je pretrčavao kolovoz na crveno svetlo, a na njega je naleteo "BMW"
Sudar
OBOREN MALOLETNIK U NOVOM SADU! Pretrčavao Bulevar patrijarha Pavla na crveno svetlo, pa na njega NALETEO "BMW"! (FOTO)
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Maloletnik, starosti oko 15 godina, udaren je danas u Bulevaru patrijarha Pavla, u Novom Sadu.
Kako se saznaje, dečak je pretrčavao ulicu na crveno svetlo, a na njega je naleteo automobil marke "BMW".
Foto: Kurir.rs/T.M.
Trenutno stanje dečaka, kao ni ostalih učesnika nije poznato.
Više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs
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