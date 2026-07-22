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Maloletnik, starosti oko 15 godina, udaren je danas u Bulevaru patrijarha Pavla, u Novom Sadu. 

Kako se saznaje, dečak je pretrčavao ulicu na crveno svetlo, a na njega je naleteo automobil marke "BMW". 

Oboren dečak u Novom Sad
Foto: Kurir.rs/T.M.

Trenutno stanje dečaka, kao ni ostalih učesnika nije poznato. 

Više informacija će biti poznato nakon uviđaja. 

Kurir.rs

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