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Prava drama odigrala se u noći između ponedeljka i utorka na obilaznici oko Soluna, kada je vozač pod dejstvom alkohola ušao u suprotnom smeru na put i izazvao saobraćajnu nesreću.

Prema pisanju grčkih medija, incident se dogodio neposredno pre ponoći u noći između ponedeljka i utorka.

Šezdesetšestogodišnji državljanin Srbije ušao je u kolovoznu traku obilaznice koja vodi ka zapadu, ali se kretao u suprotnom smeru, odnosno ka istoku.

Tom prilikom sudario se sa taksi vozilom koje se propisno kretalo putem, u visini naselja Konstantinopolitika.

U nesreći nije bilo povređenih, već je pričinjena samo materijalna šteta.

Utvrđeno je da je 66-godišnji vozač bio pod dejstvom alkohola.

Kurir.rs/Blic/Typos thes

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