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Tužilaštvo u Solunu podiglo je optužnicu protiv 66-godišnjeg državljanina Srbije koji je, pod uticajem alkohola, vozio u suprotnom smeru na solunskoj obilaznici (Perifereiakos), gde se direktno sudario sa taksi vozilom koje se kretalo svojom trakom.

Optuženi se tereti za opasnu vožnju i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. On je po hitnom postupku izveden pred Prekršajni sud u Solunu. Suđenje je odloženo za petak, a sud je doneo odluku da 66-godišnjak ostane u pritvoru do glavnog pretresa.

Incident se dogodio u utorak ujutru, u visini naselja Konstantinopolitika. Kontrolom koju su izvršili pripadnici saobraćajne policije utvrđeno je da je vozač imao nivo alkohola u krvi znatno iznad dozvoljenog limita. Uzastopna merenja alko-testom pokazala su vrednosti od 0,86 i 0,69 mg/l izdahnutog vazduha.

U sudaru je pričinjena znatna materijalna šteta na oba vozila, dok je državljanin Srbije preventivno prebačen u bolnicu na pregled, nakon čega je sproveden u nadležne institucije.

Kurir.rs/Euronjuz

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