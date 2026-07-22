SRBIN PAO U REKORDNOJ ZAPLENI KOKAINA U LIBERIJI: Uhapšen sa drogom vrednom više od 370 miliona dolara (FOTO/VIDEO)
U Liberiji je zaplenjena najveća količina kokaina u istoriji te afričke zemlje, u vrednosti od više od 370 miliona dolara, javlja danas Bi-Bi-Si (BBC), ukazujući da jedan od dvojice uhapšenih stranaca u vezi sa ovim slučajem ima pasoš Republike Srbije. Kako se navodi u izveštaju, drugi uhapšeni je imao dva pasoša: španski i kolumbijski.
Ogromna količina kokaina je otkrivena i zaplenjena u ilegalnom skladištu u Duazonu na 20 kilometara od Monrovije, glavnog gada Liberije. Tom prilikom je, pored dva stranca, uhapšeno i nekoliko Liberijanaca.
Za sada nema informacija o tome da li su protiv uhapšenih podignute optužnice.
Fotografije i video snimci koje je objavila policija prikazuje desetine zaptivenih kofera i kutija u kamionu za koji istražitelji veruju da sadrži visokoobogaćeni kokain.
Policija je saopštila da je racija rezultat duge istrage delovanja mreža krijumčara droge u Liberiji.
Još se ne zna odakle droga potiče i gde je trebalo da bude isporučena.
Policija je saopštila da je upravo to istraživala kada su dva osumnjičena stranca došla u Liberiju. Tada su i uhapšena.