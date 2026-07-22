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U Liberiji je zaplenjena najveća količina kokaina u istoriji te afričke zemlje, u vrednosti od više od 370 miliona dolara, javlja danas Bi-Bi-Si (BBC), ukazujući da jedan od dvojice uhapšenih stranaca u vezi sa ovim slučajem ima pasoš Republike Srbije. Kako se navodi u izveštaju, drugi uhapšeni je imao dva pasoša: španski i kolumbijski.

Ogromna količina kokaina je otkrivena i zaplenjena u ilegalnom skladištu u Duazonu na 20 kilometara od Monrovije, glavnog gada Liberije. Tom prilikom je, pored dva stranca, uhapšeno i nekoliko Liberijanaca.

Za sada nema informacija o tome da li su protiv uhapšenih podignute optužnice.

Fotografije i video snimci koje je objavila policija prikazuje desetine zaptivenih kofera i kutija u kamionu za koji istražitelji veruju da sadrži visokoobogaćeni kokain.

Policija je saopštila da je racija rezultat duge istrage delovanja mreža krijumčara droge u Liberiji.

Još se ne zna odakle droga potiče i gde je trebalo da bude isporučena.