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Crna statistika iz dana u dan odnosi nove živote i postavlja isto pitanje - da li učimo tek kada bude kasno? Za manje od 24 sata Srbiju je potreslo više teških tragedija.

Na Vračaru je dvadesetjednogodišnji vozač automobilom naleteo na majku i njenu šestogodišnju ćerku koje su prelazile ulicu. Majka je zadobila teške povrede opasne po život, dok je devojčica, srećom, van životne opasnosti. Nekoliko sati kasnije, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Beogradskog sajma, u smeru ka centru grada, povređeni su petogodišnje dete i jedna žena. Istovremeno, u Novom Sadu dogodila je još jedna tragedija. U automobilu koji je pronađen potpuno potopljen u kanalu život su izgubila troje ljudi.

Šta pokazuju podaci i zbog čega su upravo početnici toliko često deo crne statistike, za emisiju "Redakcija", govorio je Vladimir Jevtić - doktor nauka iz oblasti bezbednosti u saobraćaju.

- Puno je saobraćajnih nezgoda, a čini se da iz njih ne učimo dovoljno. Možemo da govorimo o upravljačima puteva, zakonima i odgovornosti institucija, ali dok sami ne poštujemo ono što je već propisano - da vežemo pojas, ne sedamo za volan pod dejstvom alkohola i poštujemo ograničenje brzine - teško ćemo nešto promeniti. Što se tiče nezgode sa Audijem, saobraćajno-tehničko veštačenje će utvrditi šta se dogodilo. Međutim, pre nego što tražimo krivca, treba da mislimo o svojim postupcima. U toj nesreći dvoje pešaka je teško povređeno, a pešaci su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju - rekao je Jevtić.

Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja Foto: Kurir Televizija

Brojke koje upozoravaju

On ističe da rezultati poslednje akcije saobraćajne policije pokazuju zabrinjavajući nivo nepoštovanja propisa među vozačima i upozorava da takvo ponašanje ozbiljno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

- Ono što mene kao stručnjaka posebno zabrinjava jesu rezultati poslednje akcije Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je odlično sprovedena. Od oko 65.000 kontrolisanih učesnika u saobraćaju zabeleženo je gotovo 42.000 prekršaja. To je ogroman broj. Gotovo 1.800 vozača upravljalo je vozilom pod dejstvom alkohola, više od 20.000 prekoračilo je dozvoljenu brzinu, a veliki broj nije koristio sigurnosni pojas. To radimo mi sami. Uvek mislimo: "Ma neće se meni dogoditi", ali statistika pokazuje suprotno - kaže on.

Govoreći o statistici, naglasio je da se sve češće među stradalima nalaze mladi ljudi. Vozač Audija ima 21 godinu, trojica mladića iz Novog Sada takođe su bili veoma mladi. Na pitanje da li je problem i to što roditelji mladim vozačima kupuju skupe i snažne automobile, odgovorio je:

- Zakon je vrlo jasan kada je reč o ograničenjima za mlade vozače i snazi vozila kojima smeju da upravljaju. Međutim, kada imate malo iskustva, a mnogo samopouzdanja, nastaje problem. Porodica je prvo mesto gde deca treba da nauče kako se odgovorno učestvuje u saobraćaju. Posle porodice dolazi škola. Već godinama ponavljamo da nam je potreban predmet bezbednost saobraćaja. Deca moraju sistematski da uče kako da se ponašaju na putu. Ako kao roditelji ne uspemo da im prenesemo te vrednosti, dobijamo ponašanja kakva danas viđamo i sve više slučajeva nasilničke vožnje.

Foto: Kurir/S.U.

- Kada je reč o motociklistima, podsetiću da je od početka godine poginulo 35 vozača i putnika na motociklima i mopedima. Nikada nismo imali krvaviju sezonu. Zato još jednom apelujem na sve učesnike u saobraćaju - pamet u glavu, poštujte propise i ponašajte se odgovorno. Samo tako možemo sprečiti nove tragedije - za emisiju "Redakcija", apelovao je Jetvić.

03:06 MAJKA I DEVOJČICA POKOŠENE NA VRAČARU, PETOGODIŠNJAK POVREĐEN KOD SAJMA, TROJE POGINULO U KANALU! Stručnjak za bezbednost apelovao nakon niza teških nesreća Izvor: Kurir televizija

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