Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, Policijske stanice u Novom Bečeju, zaustavili su tridesetosmogodišnjeg vozača bicikla, koji je vozio sa 4,13 promila alkohola u organizmu.

Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju.

Iz policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju, da ne voze pod dejstvom alkohola i da striktno poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju sebe i druge učesnike u saobraćaju.