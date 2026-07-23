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Italijanska pollicija u luci Savona otkrila je juče i zaplenila više od 770 kilograma kokaina vrednog oko 250 miliona evra, sa oznakom srpske zastave na paketima! Kako je saopšteno iz italijanske policije, reč je o jednoj od najvećih zaplena droge poslednjih godina. Tovar kokaina, kako navode, pronađen je skriven u hladnjači sa bananama i stigao je iz Ekvadora.

Međutim, zastava na omotu nije pasoš droge i sama po sebi nije dokaz da je pošiljka bila namenjena Srbiji. Narko-klanovi svoje pakete decenijama obeležavaju kao robu slovima, brojevima, životinjama, logotipima, ali i likovima političara, sportista i muzičara. Viđani su Nikola Tesla, Lionel Mesi, Bob Marli, Hitler, Super Mario, kao i oznake najpoznatijih svetskih brendova.

Da li su to potpisi kartela, šifre za kupce, oznake kvaliteta ili tragovi namenjeni samo ljudima unutar kriminalnog lanca, za emisiju "Redakcija", otkrio je Božidar Spasić - bivši šef Specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

- Prvo, maštovitost klanova i mafije je neverovatna. Očigledno je da obeležavanjem paketa droge imaju određene namere. Kada smo pokušavali da utvrdimo šta ti žigovi znače, bilo je različitih pretpostavki - da označavaju kvalitet, poreklo, zemlju, destinaciju... Međutim, prava istina je sledeća. Pronađeni paketi kokaina bili su veoma kvalitetni, a italijanski policajci su utvrdili da su imali žig srpske zastave. Dakle, neko je na već upakovane pakete stavio taj znak, poput poštanskog pečata. Tako se dogodila pomalo bizarna situacija - da se srpska zastava našla na drogi vrednoj oko 250 miliona evra - rekao je Spasić.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Trag vodi do italijanskih luka

On ukazuje da mesto zaplene droge otvara dodatna pitanja o mogućoj povezanosti različitih kriminalnih grupa i kontroli narkotržišta.

- Međutim, moram da podsetim i vas i gledaoce da je sama lokacija pronalaska droge veoma važna. Ona je pronađena u jednoj italijanskoj luci na Sredozemnom moru. Ta luka je već poznata po zaplenama narkotika i nalazi se na području koje je pod snažnim uticajem italijanske mafije. Podsećam da je Sicilija i sedište Koza nostre udaljena svega nekoliko desetina kilometara. Zbog toga smatram da italijanska mafija nikada ne bi dozvolila da se na njenoj teritoriji distribuira droga koju ona ne kontroliše - naveo je.

Spasić navodi da pronađeni tragovi ukazuju na moguću povezanost kriminalnih grupa sa Balkana i italijanske mafije u međunarodnom lancu trgovine drogom.

- Iz tih razloga možemo opravdano sumnjati da je ova pošiljka, koja je krenula iz Ekvadora - zemlje koja je poslednjih godina postala jedno od glavnih polazišta kokaina ka Evropi - stigla u Italiju uz pomoć tamošnje mafije. Žig Srbije na paketima ukazuje da je droga bila namenjena srpskim klanovima ili takozvanom balkanskom kartelu. Smatram da je reč o sprezi italijanske mafije i balkanskih kriminalnih grupa. Ta droga je, po svemu sudeći, bila namenjena srpskom tržištu, ali i daljoj distribuciji ka evropskim zemljama. Italijanska mafija je verovatno obavila deo posla, jer nijedan ozbiljan kriminalni sistem ne dozvoljava da se na njegovoj teritoriji odvijaju takvi poslovi, a da za to ne zna - objasnio je.

Foto: Printscreen/rainews.it

- Ranije smo na paketima droge viđali različite oznake - životinje, simbole, čak i imena pojedinih istorijskih ličnosti. Međutim, slučaj sa srpskom zastavom je drugačiji, jer se prvi put pojavljuje oznaka jedne države. To jasno ukazuje na moguću povezanost balkanskih kriminalnih grupa i italijanske mafije. Mogu da navedem i lični primer koji pokazuje koliko je italijanska mafija uključena u ove poslove. Pre nekoliko godina bio sam na obodu Beograda, kod jednog čoveka za kog tada nisam znao da se bavi trgovinom narkoticima - prisetio se.

Spasić je za Kurir televiziju izneo svoja saznanja o ulozi italijanske mafije u međunarodnom lancu trgovine narkoticima i njihovom uticaju na rute distribucije droge ka Evropi.

- Video sam da ima goste i pitao ga ko su. Rekao mi je da su to ljudi iz Koza nostre, Italijani, i pitao me da li znam italijanski. Kada sam ušao, video sam dvojicu Italijana kako sede u kancelariji i nadziru transport droge koji je trebalo da prođe kroz Beograd i dalje bude distribuiran ka zapadnoj Evropi. Dakle, italijanska mafija i dalje ima veliku ulogu u trgovini narkoticima, a njihove luke na Sredozemlju i Jadranu koriste se za ulazak droge koja se potom distribuira širom Evrope - za emisiju "Redakcija", rekao je Spasić.

04:22 SRPSKA ZASTAVA NA KOKAINU VREDNOM 250 MILIONA EVRA! Spasić otkrio šta znači misteriozni žig na paketima droge iz Ekvadora: "Nisu to stavili bez razloga" Izvor: Kurir televizija

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