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U mestu Beloševac kod Valjeva juče se dogodila tragedija, kada je u reci Kolubaripronađeno telo muškarca.

Kako se nezvanično saznaje, nadležnim službama juče je oko 13 časova dojavljeno da je u vodi uočena osoba za koju se sumnja da se utopila. Spasilačke ekipe su na mesto nesreće stigle ubrzo nakon dojave gde su potvrdile strašne sumnje - u reci se zaista nalazilo telo.

Na teren su odmah upućena četiri vatrogasca-spasioca.

Akcija izvačenja tela iz reke čekala je dolazak mrtvozornika i nadležnih organa kako bi se obavio uviđaj i utvrdile sve okolnosti ove nesreće, kao i identitet stradale osobe.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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