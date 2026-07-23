U mestu Beloševac juče oko 13 časova prijavljeno je da se u vodi nalazi osoba, a spasilačke ekipe su na licu mesta potvrdile tragičan ishod.
Hronika
IZVUČENO TELO IZ KOLUBARE KOD VALJEVA: Jeziv prizor u Beloševcu, nadležni utvrđuju identitet stradalog
Slušaj vest
U mestu Beloševac kod Valjeva juče se dogodila tragedija, kada je u reci Kolubaripronađeno telo muškarca.
Kako se nezvanično saznaje, nadležnim službama juče je oko 13 časova dojavljeno da je u vodi uočena osoba za koju se sumnja da se utopila. Spasilačke ekipe su na mesto nesreće stigle ubrzo nakon dojave gde su potvrdile strašne sumnje - u reci se zaista nalazilo telo.
Na teren su odmah upućena četiri vatrogasca-spasioca.
Akcija izvačenja tela iz reke čekala je dolazak mrtvozornika i nadležnih organa kako bi se obavio uviđaj i utvrdile sve okolnosti ove nesreće, kao i identitet stradale osobe.
Kurir.rs/Telegraf.rs
Reaguj
Komentariši