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Na putu Novi Sad - Zrenjanin, na oko dva kilometra posle Žabaljskog mosta, jutors je došlo do žestokog sudara.

Hauba jednog automobila potpuno je ulubljena, branik je otpao a delovi i srča rasuti su svud po putu. 

Stvaraju se zastoji.

Zasad nije poznato ima li povređenih i u kojoj meri.

Kurir.rs/Instagram 192

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