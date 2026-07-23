Hauba jednog automobila potpuno je ulubljena, branik je otpao a delovi i srča rasuti su svud po putu.
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ŽESTOK SUDAR KOD ŽABALJSKOG MOSTA: Hauba ulubljena, branik otpao, srča svud! Stvaraju se zastoji (VIDEO)
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Na putu Novi Sad - Zrenjanin, na oko dva kilometra posle Žabaljskog mosta, jutors je došlo do žestokog sudara.
Hauba jednog automobila potpuno je ulubljena, branik je otpao a delovi i srča rasuti su svud po putu.
Stvaraju se zastoji.
Zasad nije poznato ima li povređenih i u kojoj meri.
Kurir.rs/Instagram 192
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