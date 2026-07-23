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Službenici Odeljenja bezbednosti Kotor podnijeli su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, krivičnu prijavu protiv državljanina Republike Srbije zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, kao i krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, saopšteno je iz crnogorske policije.

- Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Kotor je juče, u ranim jutarnjim časovima, putem telefona, od strane više građana obaveštena da se u naselju Sveta Vrača nalazi muško lice koje se ponaša nasilno i agresivno, te da ne dozvoljava zaposlenima jednog marketa da priđu objektu. Na lice mesta su odmah upućeni policijski službenici, kao i ekipa Hitne medicinske pomoći iz Kotora - navodi se u policijskom saopštenju i dodaje se:

- Dolaskom na lice mesta zatečeno je lice koje je kasnije identifikovano kao A.S. (22) iz Jagodine, državljanin Republike Srbije, koje se ponašalo agresivno, udarajući po parkiranim vozilima i betonskoj podlozi, usled čega je sebi nanosilo povrede i pričinilo materijalnu štetu na jednom vozilu.

Prilikom savladavanja otpora ovog lica, kako se dodaje u saopštenju, policijski službenik je od strane A.S. zadobio povredu ruke u vidu ugriza.

- A.S. je vozilom Hitne medicinske pomoći transportovan radi ukazivanja lekarske pomoći, nakon čega je zadržan u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa radi daljeg posmatranja. Na licu mesta zatečena je i N.P. (21) iz Subotice, njegova emotivna partnerka, sa vidnim telesnim povredama - piše u saopštenju.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji se izjasnio da se u radnjama A.S. stiču elementi krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, zbog čega je protiv njega podneta krivična prijava.