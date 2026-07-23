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Uznemirujući incident dogodio se tokom jučerašnjeg dana u prepodmnevnim satima u dvorištu domaćinstva G.S. u selu Cvetanovac, udaljenom nepunih dva kilometra od centra Ljiga. Naime, prema rečima domaćina, nepoznato lice iz vatrenog oružja većeg kalibra, ubilo je njihovog psa.

- Zastrašujuća je činjenica da je usred dana u nečijem dvorištu iz vatrenog oružja pucano na mestu gde borave deca. Da je pas napao ljude ili životinje ili da ga je počinilac ubio u svom dvorištu isto bi bilo strašno, ali bi se nekako i moglo naći opravdanje. Ovako, pucati u naseljenom delu sela u nečijem dvorištu usred dana dovodi u pitanje činjenicu da li su ljudi i deca bezbedni u svojim dvorištima pa i na ulici od strane pomahnitalog manijaka koji puca iz vatrenog oružja - kažu za RINU meštani.

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Ovaj pas je ubijen u selu kod Ljiga Foto: RINA

Dodaju da su još dva vlasnička psa nestala iz komšilika prethodnoh dana, pa sada meštani strahuju da su doživeli istu sudbinu kao kućni ljubimac iz domaćinstva G.S.

Kurir.rs/RINA

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