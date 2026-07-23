- Zastrašujuća je činjenica da je usred dana u nečijem dvorištu iz vatrenog oružja pucano na mestu gde borave deca. Da je pas napao ljude ili životinje ili da ga je počinilac ubio u svom dvorištu isto bi bilo strašno, ali bi se nekako i moglo naći opravdanje. Ovako, pucati u naseljenom delu sela u nečijem dvorištu usred dana dovodi u pitanje činjenicu da li su ljudi i deca bezbedni u svojim dvorištima pa i na ulici od strane pomahnitalog manijaka koji puca iz vatrenog oružja - kažu za RINU meštani.