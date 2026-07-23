Slušaj vest

Uzrok saobraćajne nesreće koja se juče dogodila u naselju Klisa u Novom Sadu, a u kojoj su poginuli Robert F. (32), Kristina M. (34) iz Beograda i mladić N.P. (27) iz Novog Sada, najverovatnije je neprilagođena brzina, pokazali su prvi rezultati istrage i tragovi prikupljeni na mestu tragedije.

Sumnja se da je Robert F. iz Novog Bečeja sa prebivalištem u Novom Sadu, koji je bio za volanom "golfa 4", zbog brze vožnje izgubio kontrolu nad vozilom, "ispravio" oštru krivinu i sleteo u kanal s vodom.

1/9 Vidi galeriju Slike s uviđaja na mestu saobraćajne nesreće u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M., Instagram Printscreen 192.rs

- Pretpostavlja se da se nesreća dogodila satima pre nego što je slučajni prolaznik, koji se vraćao sa pecanja, primetio automobil u kanalu. Auto je bio na krovu, a točkovi su virili. Tri tela su potom pronađena u vozilu. Za sada se pretpostavlja da nesrećni ljudi nisu mogli da izađu iz kola. Možda su i pokušali da dozovu pomoć, ali nije imao ko da ih čuje, budući da je put sa kog su sleteli poljski i retko se koristi, a okolo su njive - objašnjava izvor.

- Kanal je širok oko pet metara i dubok metar i po, ali oni su bili prevrnuti na krov, glave su im bile u vodi, nisu mogli da izađu... Da je neko naišao čim su sleteli možda bi imali šanse da prežive - dodaje izvor.

Inače, po pronalasku prevrnutog auta u kanalu juče oko 9.15 sati, na lice mesta upućene su ekipe policije, vatrogasci-spasioci, ali i ronioci Žandarmerije. Na terenu je bila i ekupa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt dva muškarca i jedne žene.

- Na izvlačenju "golfa" iz vode bio je angažovan i traktor. Pošto je auto izvađen, u kanalu je uočena ženska torba. Tada se javila bojazan da je možda još neko bio u vozilu, pa su ronioci detaljno pretražili kanal i utvrđeno je da četvrte žrtve nema, odnosno da su u automobilu bile tri nastradale osobe - kaže izvor upoznat sa detaljima istrage.

1/6 Vidi galeriju Automobil u kom je poginulo troje ljudi u Novom Sadu Foto: Kurir.rs/T.M.

Iako se juče pronela vest da se troje nastradalih ljudi u momentu nesreće vraćalo sa pecanja, to nije sa sigurnošću utvrđeno.

- Čovek koji ih je pronašao se vraćao sa pecanja i verovatno je tu nastala zabuna. Odakle su se oni vraćali i zbog čega su išli ovim putem kojim se ređe ide, nije sa sigurnošću utvrđeno. Neko sad pominje da su pre nesreće bili na jednoj proslavi u naselju Mali Beograd, ali to su sve nagađanja - ispričali su žitelji novosadskog naselja Klisa.