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Goran Grga Mladenović (60), višestruki šampion Srbije u bilijaru, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u nedelju 19. jula na putu Kuršumlija - Merdare, biće sahranjen danas na Kumodraškom groblju u Beogradu.

Opelo će biti održano u 12.30, a sahrana u 13 časova.

Jedan od najboljih igrača bilijara kojeg je naša zemlja imala poginuo je kada je na njegov "golf" naleteo nemački državljanin u "audiju“ koji je prešao na suprotnu stranu puta pretičući kolonu vozila.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplјu uhapsili su V. N. (43), državlјanina Nemačke, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Vest o Grginoj tragičnoj smrti potresla je sportsku javnost u celom regionu.

Rodbina, prijatelji, kolege pamte ga kao čoveka velikog osmeha, izuzetnog sportskog duha i neizmerne dobrote.

(Direktno.rs)

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