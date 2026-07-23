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Državljani Srbije Marko A. i Julija D. uhapšeni su zbog sumnje da su aktirivali i bacili bombu u blizini jednog auto-servisa i stambene zgrade u Kotor Varoši. Kako prenose mediji iz Bosne i Hercegovine, oni su sinoć privedeni u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Snažna eksplozija, kako navode, dogodila se u utorak i na sreću niko nije povređen, ali je oštećeno više objekata, kao i automobil M. B. koji je napad prijavio policiji.

- Traga se za još jednom osumnjičenom osobom, a motiv ovog napada još nije utvrđen. Takođe, još se utvrđuje o kakvoj je napravi reč, ali se pretpostavlja da je u pitanju bomba. Prvi rezultati istrage govore da su osumnjičeni nakon aktiviranja eksplozvne naprave pobegli prema Banjaluci, pa preko Doboja otišli na području Sarajeva - prenosi glassrpske. 

Prema pisanju medija, sumnja se da je osumnjičeni Marko A. bacio bombu, a uloga Julije D. još uvek se utvrđuje.

Marko A., prema nezvaničnim informacijama koje su objavljene, poznat je policiji u Srbiji i više puta je hapšen zbog nasilničkog ponašanja, ali i zbog paljenja automobila. 

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