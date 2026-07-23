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Suđenje Ognjenu Dabetiću, optuženom da je u junu 2023. ubio tiktokerku Nou Milivojev (18) odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu za 16. septembar zbog izostanka veštaka psihologa.

U sudnici se pojavila veštak psihijatar Bojana Kecman, ali kako je odbrana insisitirala da budu prisutna oba veštaka tokom ispitivanja, njihovo saslušanje je pomereno.

Ognjen Dabetić, podstimo, sumnjiči se da je između 17. i 18. juna 2023. u iznajmljenom stanu u centru Beograda iz niskih pobuda na svirep i podmukao način ubio Nou Milivojev, s kojm je bio u emotivnoj vezi. Zločinu koji je počinio tako što je zadavio električnim kablom, prema navodima optužnice, prethodila je svađa između njih.

Noa Milivojev Foto: Stefan Stojanović MONDO, Printscreen/Tik Tok

Pošto je ubio Nou, Dabetić se sumnjiči da je njeno telo vukao po podu galerije, a zatim niz stepenice do kupatila, gde je u tuš kabini nožem raskomadao njeno telo a potom delove stavio u plastično bure i kutiju i zalio hemikalijama kako bi ih uništio i sakrio tragove. Delove tela u kutijama i burićima, policija je u stanu pronašla 6. jula, pošto je porodica prijavila njen nestanak.

U aprilu ove godine, Dabetić je prvi put izneo odbranu i detaljno govorio o zločinu i tome kako je uništio telo tiktokerke.

Dabetić je danas po prvi put progovorio do detalja o zločinu kada je i objasnio kako je uništio telo.

- Nožem sam uništavao telo i koristio sam sonu kiselinu i izbeljivač. Imao sam 3 flaše sone kiseline i 1 izbeljivač, a ostatak sam naručio iz prodavnice preko dostavljača. Nabavljao sam još da bih uništio telo.

Prethodno je Dabetić detaljno ispričao da je sa Noom Milivojev bio u emotivnoj vezi, kao i da je ta veza na početku bila, kako je rekao, lepa ali da je Noa bila ljubomorna, jer je on hteo da se viđa sa drugim ljudima. Zbog toga su se, kako je rekao, često svađali i morao je da zove više puta policiju.

- Od decembra do februara 2023. godine je živela kod mene, ali sam iznajmio i stan u Zemunu da bi ona imala gde da bude, da ne bude stalno kod mene. Ja sam želeo da se viđam sa drugima i zbog toga je imala ispade, morao sam čak da zovem i policiju. Više puta su intervenisali. Stalno mi je pretila da će da me ubije, da ću da budem ili samo njen ili mrtav - branio se optuženi tada pred sudom.

Na dan ubistva, prema njegovim rečima, tiktokerka je došla drogirana i tokom seksualnog odnosa, na galeriji stana, na njegovom vratu videla je "šljivu" i tragove noktiju, nakon čega je nastao haos.

Hapšenje Dabetića Foto: Nemanja Nikolić

- Došla je oko 22 časa. Ja sam već bio umoran od drogiranja, a i ona je došla tada nadrogirana. Odmah smo otišli na galeriju i imali smo odnos. Vezivali smo se kanapima, lancima, kaiševima, bičovali smo se, oboje smo to voleli - rekao je Dabetić i dodao:

- To veče kada smo imali odnos, vezao sam je kablom od kompjutera, tada mi je videla šljivu na grudima i onda je počeo haos. Uspeo sam da je smirim i onda smo nastavili da se mazimo, ali je onda primetila ogrebotinu od nokta na mom vratu i tada se potpuno izobličila, skočila je na mene. Uzela je nož koji je stajao na podu pošto sam time sekao kablove i neke kartice za kompjuter. Skočila je na mene i krenula da me iseče, jedva sam uspeo da zadržim. Nožem je pokušala da mi iseče tu gde mi je bila ta ogrebotina. Onda me uhvatila i za vrat da me guši, jednom rukom sam i ja nju držao za vrat, a drugom sam uspevao da zadržim nož da me ne iseče. Kada sam skupio snage, uspeo sam da je bacim sa sebe na drugi krevet.

Prema njegovim rečima, potom je sišao u prizemlje stana do toaleta.

- Tada sam video da mi je drškom od noža kojim me je najpre udarila, izbila zub. Bio sam krvav, počeo sam da se tresem, ali bio sam premoren i onda sam zaspao. Kada sam se probudio, otišao sam da vidim šta je sa Noom. Video sam da leži, mislio sam da spava, nisam mogao da je probudim. Bila je hladna i nije reagovala, tu sam se izgubio, sedeo sam na podu nekih sat vremena, smogao snage i sišao i nisam smeo da se popenjem ponovo.

Tvrdio je i da je, kada je shvatio šta je uradio pokušao da se ubije.

- Tih pet, šest dana sam konzumirao sve što sam našao i da se ubijem da završim sa tim. Plašio sam se da ću završiti u zatvoru jer imam telo u stanu. Prolazilo mi je kroz glavu šta će da mi rade u zatvoru, šta će biti sa mojom porodicom, mojim roditeljima. I onda sam rešio da se oslobodim tela. Veoma mi je žao, kajem se, nisam trebao to da uradim, velika mi je to greška. Nakon toga je došla policija.

Dabetić se nalazi u pritvoru od hapšenja.