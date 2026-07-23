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Srpkinja V. P. (41) pronađena je mrtva u utorak u automobilu u Dalasu u SAD, a zbog sumnje da je počinio stravičan zločin, uhapšen je njen partner.

Kako je za Kurir potvrđeno iz porodice nesrećne žene, inače majke dvoje dece, njen nestanak bio je prijavljen u subotu.

- Od subote se nikome nije javljala, a tada je poslednji put bio onlajn i njen telefon. Istog dana je policiji prijavljen nestanak, ali je zbog zakonske procedure potraga za njom počela u nedelju - kaže za Kurir rođak ubijene žene.

Prema njegovim rečima, policija je po prijavi nestanka V. P. ispitivala njenog partnera, ali je on ponavljao da ne zna gde je. Međutim, dva dana kasnije, njeno telo pronađeno je u automobilu.

- Prema informacijama koje imamo za sada, preminula je od posledica nanošenja teških povreda. Još uvek ne znamo detalje, niti šta se tačno dogodilo. Znamo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati - dodaje naš sagovornik.

Nesrećna žena, prema do sada prikupljenim dokazima, u subotu je bila na žurci sa svojim partnerom. Navodno, on je konzumirao alkohol i došlo je do svađe među njima, jer je bio ljubomoran, zbog čega su na njemo insistiranje otišli sa proslave. To je, prema nezvaničnim informacijama, bio poslednji put da su prijatelji videli Srpkinju.

- Zabrinuti za nju, pokušavali su da je pronađu. Međutim, kako se nije javljala na telefon i kako niko nije mogao da je pronađe, alarmirali su policiju. Najpre je pronađen njen mobilni telefon, za koji je utvrđeno da je poslednji put bio aktivan u kući njenog partnera, izvesnog Denija. Dva dana kasnije, stigle su najgore moguće vesti - dodaje rođak ubijene žene.

On naglašava i da se V. P. nikada nije žalila da ima probleme sa partnerom, niti je bilo šta nagovestilo tragediju: