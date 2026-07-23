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Državljanka Srbije Vera Pitulić (41) koja je ubijena u Dalasu, rodom je iz Užica i godinama je sa decom živela u SAD. Podsetimo, nestanak nesrećne žene porodica je policiji prijavila u Dalasu, a tek dva dana kasnije, njeno telo sa povredama pronađeno je u automobilu.

Kako je porodica ubijene Srpkinje potvrdila za Kurir, američka policija uhapsila je njenog partnera, za kog se sumnja da je počinio jeziv zločin.

- Vera je bila majka dvoje dece, koja na sreću u trenutku kada se tragedija dogodila nisu bila kod nje, već sa ocem. Ona je bila razvedena godinama, bila je vesela i vedra žena - kaže sagovornik Kurira i dodaje da porodici još uvek nisu poznati svi detalji zločina, ali da im je potvrđeno da je partner s kojim je poslednji put viđena na žurci u subotu, uhapšen.

Ubijena Vera Foto: Facebook

Vera se, kako dodaje, od subote nikome nije javljala na telefon, što je zabrinulo porodicu ali i njene prijatelje.

- Od subote se nikome nije javljala, a tada je poslednji put bio onlajn i njen telefon. Istog dana je policiji prijavljen nestanak, ali je zbog zakonske procedure potraga za njom počela u nedelju - kaže za Kurir rođak ubijene žene.

Prema njegovim rečima, policija je po prijavi nestanka Vere Pitulić ispitivala njenog partnera, ali je on ponavljao da ne zna gde je. Međutim, policija je otkrila da je njen telefon poslednji put korišćen u njegovoj kući, a potom je dva dana kasnije, njeno telo pronađeno je u automobilu.

- Prema informacijama koje imamo za sada, preminula je od posledica nanošenja teških povreda. Još uvek ne znamo detalje, niti šta se tačno dogodilo. Ne znamo ni da li je ubio u automobilu, ili u kući pa je telo premestio da bi prikrio tragove zločina. Znamo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati - dodaje naš sagovornik.

Nesrećna žena, kako je Kurir objavio, u subotu je bila na žurci sa svojim partnerom. Navodno, on je konzumirao alkohol i došlo je do svađe među njima, jer je bio ljubomoran, zbog čega su na njemo insistiranje otišli sa proslave. To je, prema nezvaničnim informacijama, bio poslednji put da su prijatelji videli Srpkinju.

Vera Pitulić Foto: Facebook

- Zabrinuti za nju, pokušavali su da je pronađu. Međutim, kako se nije javljala na telefon i kako niko nije mogao da je pronađe, alarmirali su policiju. Najpre je pronađen njen mobilni telefon, za koji je utvrđeno da je poslednji put bio aktivan u kući njenog partnera, izvesnog Denija. Dva dana kasnije, stigle su najgore moguće vesti - dodaje rođak ubijene žene.

On naglašava i da se Vera nikada nije žalila da ima probleme sa partnerom, niti je bilo šta nagovestilo tragediju:

- Bila je vesela žena, puna života. Nikada nam se nije požalila da ima problem, da joj treba bilo kakva pomoć. Teško nam je da prihvatimo da je više nema.

Od Vere Pitulić, potresnim rečima oprostili su se i na društvenoj mreži Fejsbuk: