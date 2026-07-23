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Doni N. B. (38) iz Dalasa, kako Kurir saznaje, uhapšen je 21. jula zbog ubistva Srpkinje Vere Pitulić (41) u SAD. Telo nesrećne žene, kako je Kurir pisao, pronađeno je u utorak u automobilu, a policija je, kako saznajemo, istog dana stavila lisice na ruke njenom partneru, koji se sumnjiči da joj je naneo teške povrede zbog kojih je preminula.

Način na koji joj je naneo povrede, kao i tačno vreme smrti još uvek su predmet istrage.

1/5 Vidi galeriju Doni N. sumnjiči se za ubistvo Vere Pitulić Foto: Facebook

Na društvenim mrežama uhapšenog, navedeno je da se on bavi bodi bildingom i da živi u Dalasu. Poslednji put, na mrežama se oglašavao samo dan pred zločin, kada je objavio slike sa treninga.

Kako je Kurir pisao, Vera Pitulić (41), rodom iz Užica, godinama je sa decom živela u SAD. Bila je razvedena i pre izvesnog vremena otpočela je vezu sa Donijem N. B.

- Poslednji put prijatelji su je videli kada je sa Donijem bila na žurci. Međutim, on je tamo popio malo više i navodno je izbila svađa između njih, zbog njegove ljubomore. Nije želela da se svađaju pred prijateljima i sa žurke su otišli zajedno, ali Veru niko više nije video - ispričao je za Kurir rođak ubijene žene, navodeći da porodica još uvek ne zna sve detalje zločina, ali da im je poznato da je Verin partner uhapšen i da je u pritvoru zbog sumnje da je ubio nesrećnu ženu.

Kako navode, zabrinuta porodica i prijatelji, kojima se Vera nije javljala od subote, njen nestanak prijavili su policiji.

- Doni N. B. koji je uhapšen u utorak, policiji je rekao da ne zna gde je Vera i da je ni on nije video niti čuo od subote. Međutim, istragom je utvrđeno da je njen mobilni telefon poslednji put korišćen u njegovoj kući, a u utorak je njeno telo, pronađeno u napuštenom automobilu. Još uvek ne znamo da li je ubio čim su krenuli sa žurke i njeno telo ostavio, ili je možda zločin počinio u njegovoj kući, a potom pokušao da prikrije tragove - dodao je sagovornik Kurira.

1/10 Vidi galeriju Ubijena Vera Pitulić Foto: Facebook

Prema njegovim rečima, porodica želi da montrum odgovara za zločin koji je počinio, ali su svesni da to neće ništa promeniti u njihovim životima.

- Vera je bila majka dvoje dece, vesela, žena puna života. Prema informacijama koje imamo za sada, preminula je od posledica nanošenja teških povreda. Još uvek ne znamo detalje, niti šta se tačno Veri dogodilo. Ne znamo ni da li je ubio u automobilu, ili u kući pa je telo premestio da bi prikrio tragove zločina. Znamo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati - dodaje naš sagovornik.

On je rekao i da se nikada nije žalila da ima probleme sa partnerom, niti je bilo šta nagovestilo tragediju:

- Nikada nam se nije požalila da ima problem, da joj treba bilo kakva pomoć. Teško nam je da prihvatimo da je više nema.

Od Vere Pitulić, potresnim rečima oprostili su se i na društvenoj mreži Fejsbuk: