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Porodica i prijatelji Vere Pitulić, poreklom iz sela Uzići kod Požege, koja je ubijena u Dalasu u Sjedinjenim Američkim Državama, pokrenuće akciju prikupljanja sredstava za transport njenog tela u Srbiju, gde će biti sahranjena. Istovremeno, njeni prijatelji u Americi već prikupljaju novčanu pomoć kako bi omogućili da njeni posmrtni ostaci budu dopremljeni u rodni kraj.

Prema rečima njenog rođaka Velimira Pitulića, za transport je potrebno oko 40.000 evra.

– Vera će biti sahranjena u Uzićima. Poslednji put je ovde bila prošle godine, kada je došla na sahranu svog oca – kaže Velimir Pitulić.

Kako navodi, porodica je za tragediju saznala u utorak oko 17 časova, kada su ih kontaktirali Verini prijatelji iz Sjedinjenih Američkih Država.

– Vera je pre 14 godina otišla u Ameriku. Bila je udata za Egipćanina, iz tog braka ima dvoje dece, ali se kasnije razvela. Prema informacijama koje smo dobili od njenih prijatelja, u noći između petka i subote bila je sa partnerom Amerikancem na jednoj zabavi, dok su deca bila kod oca. Kada nisu uspeli da stupe u kontakt sa njom, prijatelji su prijavili njen nestanak policiji. Pošto je kod njih pravilo da prođe 24 sata od prijave nestanka, oni su potragu počeli u nedelju – priča njen rođak.

1/10 Vidi galeriju Ubijena Vera Pitulić Foto: Facebook

Vera je, kako navodi, pronađena mrtva u automobilu.

– Potvrđeno nam je da je muškarac koji je te večeri bio sa njom uhapšen. Rečeno nam je da je Vera preminula od posledica teških telesnih povreda. Ostale okolnosti slučaja utvrđuju istražni organi – kaže Velimir Pitulić.

Prema njegovim rečima, od prijatelja su dobili određene informacije o događajima koji su prethodili njenom nestanku. Verin partner je bio pijan na toj zabavi, bio je ljubomoran i svađali su se, pa je ona insistirala da odu. Zajedno su otišli. Policija je otkrila da je njen telefon poslednji put korišćen u njegovoj kući, a posle hapšenja tvrdio je da ne zna gde je Vera.

– Šta se tačno dogodilo i gde, ne znamo, utvrdiće policija – kaže rođak.

1/5 Vidi galeriju Doni N. sumnjiči se za ubistvo Vere Pitulić Foto: Facebook

Iza Vere je ostalo dvoje dece, dok u Srbiji ima dvojicu braće. Jednog od njih vest o tragediji zatekla je u Nemačkoj, odakle je krenuo ka Srbiji kako bi zajedno sa porodicom organizovao transport i sahranu.

– Vera je bila divna osoba, uvek nasmejana i vedrog duha. Nikada nije govorila da ima bilo kakvih problema. Ovo je veliki šok za celu porodicu – kaže njen rođak.

Porodica će narednih dana otvoriti namenski račun za prikupljanje pomoći, dok se istovremeno akcija prikupljanja sredstava organizuje i među Verinim prijateljima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Podsećamo, zbog ubistva Vere Pitulić u Dalasu uhapšen je njen partner Doni N. B. (38), koji se sumnjiči da joj je naneo teške povrede od kojih je preminula. Telo četrdesetjednogodišnje Srpkinje pronađeno je u automobilu, a istraga o okolnostima zločina i dalje traje. Prema dosadašnjim informacijama, Vera je poslednji put viđena na zabavi sa partnerom, nakon čega joj se gubi svaki trag. Policija je utvrdila da je njen telefon poslednji put korišćen u kući uhapšenog, dok se tačan sled događaja koji je doveo do njene smrti još utvrđuje.