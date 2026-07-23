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Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je krivični postupak protiv osumnjičenog N.M. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo i krivično delo pokušaj razbojništva.

Neredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom je, kako je saopšteno iz tužilaštva, stavljeno na teret da je juče oko 18 sati u centru Beograda, u Ulici kralja Milana u apoteci “Melia“ pretnjom da će neposredno napasti život i telo zaposlenog N.P., upotrebom noža pokušao da oduzme novac, da bi u Nemanjinoj Ulici, u apoteci „Benu“ uz pretnju zaposlenima N.Lj i J.B.., upotrebom noža oduzeo dnevni pazar u iznosu od 8.900 dinara.

- Prilikom saslušanja osumnjičeni je izneo odbranu i u potpunosti priznao krivična dela koja su mu stavljena na teret. Prvom osnovnom sudu u Beogradu predloženo je da prema osumnjičenom odredi pritvor,  imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo - saopšteno je iz tužilaštva.

Tužilaštvo će, kako se dodaje, u toku istrage prikupiti dokaze i podatke na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon ćega će doneti odluku o daljem postupanju, odnosno da li će podići optužnicu protiv osumnjičenog ili će istraga biti obustavljena.

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