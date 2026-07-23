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Jedna osoba smrtno je stradala danas u selu Streoc kod Dečana, a tzv. kosovska policija sumnja da je reč o nesrećnom slučaju i da se incident dogodio među članovima porodice.

Portparol policije za region Peći Driton Rugova naveo je da je policija u 13.42 časova primila informaciju da se u dvorištu u Streocu nalazi telo stradale osobe.

"Primili smo informaciju da se u dvorištu nalazi ubijena osoba. Sumnja se na ubistvo iz nehata među članovima porodice. Oduzeto je jedno vatreno oružje, a policijske jedinice se nalaze na mestu događaja", rekao je Rugova za Gazetu ekspres.

Na lice mesta izašao je i dežurni tužilac, što je potvrdio Škodran Nikči iz Osnovnog tužilaštva u Peći.